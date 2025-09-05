Cristina Cioran și-a botezat fiul! Cine a fost nașa lui Max și de ce Alex Dobrescu, tatăl lui, a lipsit

Cristina Cioran a trăit o zi plină de emoții odată cu botezul fiului ei, Max, în vârstă de 7 luni. Vedeta a avut alături mai multe persoane apropiată, însă, tatăl micuțului, Alex Dobrescu a lipsit de la eveniment!

Cristina Cioran a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu 7 luni, când l-a adus pe lume pe Max-Ioan. Cu toate viața cu doi copii mici poate fi dificilă în anumite momente, vedeta reușește să vadă momentele frumoase și își împarte iubirea nemărginită.

Ea și-a botezat băiețelul într-un cadru restrâns. Evenimentul a avut loc la Constanța și a fost oficiat de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în Catedrala Arhiepiscopală. Pentru vedetă, a fost un moment de mare însemnătate, pe care l-a împărtășit și cu urmăritorii săi printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

„Aș vrea să vă mărturisesc faptul că Max este botezat! Am avut marea onoare ca această slujbă de botez să fie înfăptuită de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în Catedrala la noi la Constanța! Mulțumesc din suflet pentru tot, nașa lui Max, Elena, pentru tot, mai ales pentru faptul că ți-ai dorit să-l creștinezi pe Max-Ioan, că ți-ai dorit să fie finuțul tău și să fie în grija ta și a minunatului tău băiat!”, s scris Cristina Cioran pe rețelele de socializare.

Alex Dobrescu nu a fost prezent la botezul fiului său

Totuși, bucuria botezului a fost umbrită de un moment dureros pentru artistă. În clipa în care preotul a strigat părinții, Cristina Cioran a fost singură, tatăl copiilor săi, Alex Dobrescu, lipsind de la eveniment, pentru alte treburi personale. Vedeta a mărturisit că a trecut peste această situație cu sprijinul mamei sale și al celor apropiați, precum nașa micuțului, Elena, care este o prietenă apropiată de familie.

Au fost câteva clipe grele pentru că atunci când au fost strigați părinții… am fost doar eu, altele erau planurile… dar am avut-o alături pe mama mea minunată, cea care este alături de mine și de copiii mei. Au fost alături de noi rudele și prietenii foarte apropiați și vă mulțumesc din suflet! Max este creștin! Mulțumesc, Doamne, că ești alături de noi, că ne protejezi și ne iubești!”, a mai scris vedeta.

