Ramona Olaru a scăpat de bărbații săraci. Cât este de bogat, de fapt, iubitul grec

În urmă cu luni de zile, Ramona Olaru declanșa un adevărat scandal după ce a afirmat că nu își mai dorește lângă ea bărbați săraci, din orice punct de vedere. Ei bine, timpul a trecut, iar vedeta de la Antena 1 are acum un nou iubit și pare că a scăpat de „sărăcie”. Și-a adus partenerul în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, iar colegii de matinal au vrut să afle rapid ce avere are noul iubit.
În ultima perioadă, Ramona Olaru a dat de înțeles că se află într-o nouă relație. După ce și-a ținut iubitul ascuns câteva luni, acum a făcut totul public și chiar l-a adus la matinalul de la Antena 1. Aici, Răzvan Simion a intrat în acțiune și l-a descusut bine pe iubitul colegei sale. A vrut să afle din prima dacă are ce să îi ofere.
Noul iubit al Ramonei Olaru este Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un artist de origine greacă. Acesta este stabilit de mai mulți ani în România și a avut mai multe apariții televizate. Iar de data aceasta a pășit în platoul matinalului de la Antena 1 în calitate de iubit al Ramonei Olaru.
Răzvan Simion l-a luat imediat în primire și a vrut să vadă ce zestre are acesta, așa că l-a întrebat direct și fără ocolișuri. Deși Stefanos s-a eschivat și nu a răspuns direct întrebării, a lăsat de înțeles că are multe și se pare că Ramona Olaru a scăpat de sărăcie.
Mai mult, acesta a declarat că are intenții cât se poate de serioase cu matinala de la Antena 1. Ramona Olaru l-a cucerit bine, iar cei doi au planuri mari de viitor.
„Răzvan Simion: Cum stai cu zestrea?
Ramona Olaru: Adică dacă ai, ce deții?
Stefanos: Am. Adică material? Nu stăm să vorbim acum.
Răzvan Simion: Ai casa ta, apartament?
Stefanos: Am mai multe. Dar nu vreau să vorbim acum despre asta.
Răzvan Simion: De când vă ascundeți?
Ramona Olaru: De câteva luni.
Răzvan Simion: Ai vreun gând cu fata noastră?
Stefanos: Nu există să intri într-o relație dacă nu ai gânduri serioase”, a fost discuția dintre cei doi.
