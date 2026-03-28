Primele imagini cu iubitul Ramonei Olaru. Cine este grecul care i-a furat inima asistentei de la Neatza

Ramona Olaru este una dintre cele mai urmărite prezențe feminine de la tv, iar felul ei direct de a spune lucrurile i-a adus, deopotrivă, oameni care o apreciază, dar și mulți critici. Vedeta însă nu s-a lăsat influențată de gurile rele și a făcut ce a știut mai bine: S-a concentrat pe ea și pe cariera ei, iar la un moment dat a venit și dragostea în viața sa. Asistenta de la Neatza a avut grijă să le arate tuturor că se află într-o relație de ceva vreme, dar până acum nu a făcut publică identitatea lui. A mai postat câte o poză pe ici, pe colo, dar cine este domnul misterios din fotografii a rămas, până acum, un secret bine păzit. Dar, pentru a desluși mistere și a vă arăta tot ce se întâmplă în viața vedetelor voastre preferate suntem noi aici. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate cu Ramona Olaru și iubitul ei! Vă spunem doar atât: Cei doi sunt foarte apropiați, iar domnul nu este deloc străin de lumea mondenă, fiind un artist cunoscut!

Se spune că primăvara se numără ghioceii, dar și noile începuturi de povești de dragoste din showbiz! Iar, printre protagoniștii noii povești se numără Ramona Olaru, dar și un cântăreț celebru, noul iubit al vedetei. Cei doi au fost surprinși într-o seară romantică la unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din Capitală. Vă spunem doar atât pentru moment: A așteptat ea cât a așteptat, dar și când a găsit, n-a mai stat pe gânduri. Partenerul vedetei de la Neatza bifează toate criteriile pe care vedeta le vrea.

Ramona Olaru și iubitul misterios: „S`agapó la Oliveto”

Kalispera, Ramona! Dar ce bună a fost seara pentru asistenta de la Neatza. CANCAN.RO a surprins-o pe vedetă alături de iubitul ei misterios. Cei doi au fost la Oliveto, una dintre locațile de top din Capitală, acolo unde au petrecut două ore unul în compania celuilalt. Dar cine este domnul care i-a cucerit inima asistentei tv?

Numele lui este Stefanos Kyriakos Anthopoulos și este un artist de origine greacă. Nu este deloc străin de lumea mondenă de la noi, fiind stabilit de mai mulți ani în România. A avut mai multe apariții tv, iar de câteva ori a fost invitat în platoul emisiunii Neazta cu Răzvan și Dani, acolo unde, cel mai probabil a cunoscut-o pe focoasa vedetă care acum i-a devenit iubită. Iată cât de îndrăgostit este de ea!

Cât de atent este artistul cu vedeta de la Neazta

Ramona Olaru și iubitul ei au petrecut o seară romantică la restaurant Oliveto, acolo unde s-au delectat cu preparate scumpe și băuturi fine, iar vedeta a zâmbit toată seara, semn că se simțea foarte bine în compania tânărului grec. La ieșirea din restaurant, asistenta tv și iubitul ei au atras imediat atenția. Cei doi se țineau de mână, iar artistul era foarte atent la ea. Și apropo de asta, ținând cont că Ramona are 1,80 înălțime și poate purta tocuri fără probleme cu partenerul ei, rezultă că iubitul ei este foarte înalt. Ce bine, că nu e nevoie să se urce pe portofel, așa cum mai glumea ea. (vezi aici). Dar, să lăsăm glumițele, și să revenim la lucruri serioase, așa cum pare relația dintre cei doi.

Ramona Olaru este o femeie care știe cum să atragă atenția, iar ținuta pe care a mizat a fost o sursă sigură de succes. A ales un all-black, care nu dă greș niciodată, dar pe care l-a dus la nivel de wow. Rochia scurtă ( suficient de scurtă cât să lase imaginația domnilor să lucreze) i-a pus în evidență picioarele bronzate și tonifiate, iar sandalele elegante cu toc înalt au completat look-ul. Bijuteriile aurii au strălucit la fiecare pas, iar părul prins într-o coadă la spate i-a pus în evidență trăsăturile feței.

Nici el nu s-a lăsat mai prejos și a mers pe un outfit relaxat, de artist cool, care nu pare că s-a străduit prea mult (n.r. deși cel mai probabil a făcut-o). A optat pentru o ținută black and white, la asorté cu cea a Ramonei, formată dintr-o pereche de pantaloni și un pardesiu negru, combinați cu o cămașă albă casual. În picioare a ales să poarte teniși albi. În fața restaurantului îi aștepta o mașină. Bărbatul, ca un adevărat gentleman, i-a deschis portiera Ramonei, iar ea a urcat pe bancheta din spate, urmat de el. Dar unde s-au îndreptat?!

Seara s-a încheiat la vedetă acasă

După un drum de 15 minute, cei doi au ajuns acasă la Ramona Olaru. Primul s-a dat el jos din mașină, apoi ea și s-au îndreptat spre apartamentul ei, nu înainte ca Stefanos să-și tragă gluga pe cap. Să i se fi făcut friguț?! Cel mai probabil voia doar să rămână incognito pentru moment. Cine știe, cert este că cei doi au urcat în apartamentul Ramonei de unde au ieșit a doua zi.

