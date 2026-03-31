Răzvan Simion l-a ”amenințat” pe iubitul grec al Ramonei Olaru. Cum l-a numit, în fața tuturor

De: Alina Drăgan 31/03/2026 | 10:42
De ceva timp, Ramona Olaru simte din nou fiorii dragostei. În ultimele luni, vedeta de la Antena 1 le-a arătat fanilor din mediul online că un nou bărbat a apărut în viața ei, dar a preferat să păstrez discreție. Acum, însă, Ramona Olaru nu se mai ascunde, iar iubitul ei a venit în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Răzvan Simion l-a luat în primire pe noul iubit și l-a descusut bine. Cum l-a numit, în fața tuturor?

Noul iubit al Ramonei Olaru este Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un artist de origine greacă. Acesta nu este deloc străin de lumea mondenă de la noi, fiind stabilit de mai mulți ani în România. A avut mai multe apariții tv, iar acum a ajuns și în platoul matinalului de la Antena 1, acolo unde iubita lui lucrează. Colegii de matinal ai Ramonei l-au luat imediat la întrebări.

Cum este artist, noul iubit al Ramonei Olaru a venit în platoul de la Antena 1 și a cântat o melodie, însă în limba spaniolă, nu în greacă. Ei bine, asta l-a pus pe jar pe Răzvan Simion, care nu a pierdut timpul și l-a apostrofat imediat.

Mai mult, acesta l-a numit „cumnate” pe noul iubit al Ramonei Olaru, semn că relația celor doi este destul de serioasă și cu potențial mare de viitor.

„Răzvan Simion: Kalimera, cumnate!

Stefanos: Kalimera.

Răzvan Simion: Atenție, că vă destram echipa. Intru în echipa voastră ca vulpea în găini.

Ramona Olaru: Adică?

Răzvan Simion: De ce n-ai cântat în greacă?

Stefanos: Fac muzică în general în greacă, acum am făcut în spaniolă, că așa mi-a venit.

Răzvan Simion: Cine se trezește primul?

Stefanos: Ramona.

Răzvan Simion: Și ce-i zici, în limba aia a ta?

Stefanos: Îi zic în română ”ce faci, fetița mea?”, a fost schimbul de replici dintre aceștia.

Noul iubit al Ramonei Olaru /Foto: Captură Antena 1

 

