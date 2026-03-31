Totul despre omonime. Ce sunt omonimele, când se folosesc și exemple

De: Anca Lupescu 31/03/2026 | 10:00
Cateva exemple si cum sa le identifici

Omonimele sunt cuvinte cu aceeași pronunție sau aceeași scriere, dar care au înțelesuri diferite. Cu toate că se scriu la fel și se pronunță la fel, omonimele au au sensuri total diferite. Așadar, cu toate că există cuvinte identice în aspect și pronunție, ele au înțelesuri complet diferite. Iată câteva exemple.

Ce sunt onominele

Cuvântul„omonim” provine din limba greacă veche și este format din prefixul homo (ὁμο), care înseamnă „la fel”, și sufixul ṓnymos (ώνυμος), care înseamnă „nume”. Termenul desemnează două sau mai multe concepte lingvistice diferite care poartă „același nume”.

Limba este un joc interesant, iar omonimele sunt unele dintre cele mai provocatoare piese ale sale. Cuvintele au puterea de a ne îmbogăți și complica exprimarea verbală.

Imaginează-ți că folosești același cuvânt în moduri diferite, sensurile lui schimbându-se în funcție de context.

Omonimele sunt esențial de înțeles, indiferent că ești elev, student sau ai terminat de mult școala. Pregătește-te să pătrunzi în lumea lor, unde sensurile se răsucesc și se transformă, dezvăluind straturi de expresie pe care nu le-ai bănuit niciodată.

Omonimele sunt cuvinte care au aceeași scriere și/sau pronunție, dar au sensuri diferite. Ele pot provoca confuzii amuzante sau pot duce la neînțelegeri în comunicare. De exemplu, „broască” se poate referi atât la animalul, cât și la broasca de la ușă.

Înțelegerea omonimelor este utilă și pentru scriitori, și pentru cititori. Cunoașterea modului în care un cuvânt poate avea mai multe sensuri îmbogățește limba și adaugă profunzime conversațiilor noastre. În plus, tocmai acest lucru ne provoacă să folosim cuvintele creativ, făcând exprimarea mai interesantă și mai dinamică.

Exemple de omonime

Conform dexonline, un omonim este un cuvânt care are aceeași formă și aceeași pronunțare cu alt cuvânt sau cu alte cuvinte, de care diferă ca sens și ca origine.

Acum că știi că omonimele sunt cuvinte care se scriu și se pronunță la fel, dar au înțeles diferit în funcție de context, iată câteva exemple:

  • Bancă – instituție financiară sau loc pe care te așezi
  • Bandă – bandă adezivă, bandă de trafic sau bandă de hoți
  • Broască – animal, încuietoare
  • Calcul – un calcul matematic sau un calcul renal (piatră)
  • Cățel – un câine mic sau un cățel de usturoi
  • Clasă – o sală de clasă sau un grup de elemente
  • Drept – ca poziție sau moral, legitim
  • Esență – un lichid aromat sau componentul unui întreg
  • Lac – apă necurgătoare sau strat de vopsea
  • Poartă – poarta casei sau forma verbului a purta
  • Curent- electricitate sau mișcare de aer sau ape

Tipuri de omonime

Ominimele sunt de mai multe tipuri:

Omonime lexicale: sunt cuvintele cre aparțin aceleiași clase gramaticale, dar au sensuri diferite și origini diferite. Exemplu: milă, cu sensul de emoție și milă ca unitate de măsură folosită în America.

Omonime totale: sunt cuvintele care au formele de singular și plural la fel, dar care au origine diferită. Exemplu: lac/lacuri, apă care stă, și lac/lacuri în sensuri de ojă sau vopsea.

Omonime parțiale sau omonime false sunt cuvintele care nu au toate formele la singular și plural identice și au etimologii diferite. Exemplu: a da ceva – acorda/acordez/acordezi/acordează (cu sensul de a regla)

Omonime lexic-gramaticale sunt acele cuvinte care aparțin unor clase gramaticale diferite, au sensuri și origini diferite. Un exemplu în acest sens este cer (de la verbul a cere) și substantivul cer (cer albastru).

Omonime gramaticale: au forme identice la singular și plural, au același sens, aceeași parte de vorbire, dar persoane diferite. Exemplu: eu merg – ei merg, eu vin, ei vin.

Paronime – ce sunt

Pe de altă parte, paronimele sunt cele care produc adesea confuzii și sunt considerate o capcană a limbii române. Paronimele sunt cuvinte cu formă asemănătoare, aproape identică, dar cu înțelesuri complet diferite.

Conform dexonline, paronimele sunt „cuvinte asemănătoare ca formă și diferite ca sens”. Dacă la omonime, cuvintele aveau forme identice, la paronime vorbim despre forme asemănătoare.

În greaca veche, „paronumos” este un cuvânt compus din „para” – alături și „onuma”, cu sensul de nume.

Multe perechi de paronime sunt compuse din cuvinte pe care mulți români le confundă între ele și le folosesc greșit. Este ușor să te inducă în eroare o pereche de paronime. Iată câteva exemple:

  • complement/compliment
  • dependenţă/dependinţă
  • emigraţie/imigraţie
  • familiar-familial
  • enerva/ inerva
  • glacial/glaciar
  • investi învesti
  • libret/livret
  • literal/literar
  • oral/orar
  • ordinal/ordinar
  • petrolier/petrolifer
  • mortal/mortar
  • ministru/sinistru
  • temporal/temporar
  • stol/stor
  • sașiu/șasiu
  • Paronimele sunt de mai multe feluri:

Alcătuite din același număr de foneme, dar se diferențiază prin metateza a cel mult două dintre ele precum cadran/cardan, pronume/prenume, eminent/iminent.

Cuvinte cu foneme vocalice sau consonantice corelative: antinomie/antonimie, manej/menaj, aerometrie/areometrie.

Cuvinte cu un fonem în plus la unul dintre cuvinte precum: simula/stimula.

Mai există și perechi de paronime cu litera de diferențiere la final precum anuar/anual, mortar/mortal.

Este important să cunoști semnificația paronimelor și a minimelor, astfel încât să poți vorbi corect limba română și să poți înțelege exact despre ce este vorba într-un text, indiferent de natura lui.

Lucruri interesante despre limba română

Cel mai lung cuvânt din limba română se află pe locul 3 în topul celor mai lungi cuvinte din Europa. Este dificil de pronunțat și are 44 de litere:

PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICONIOZĂ – înseamnă o boală pulmonară provocată de inhalarea prafului de siliciu vulcanic.

Există o fobie de cuvinte lungi

Aceasta poartă denumirea ironică de HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPEDALIOFOBIA și are nu mai puțin de 34 de litere.

Limba română este singura limbă europeană în care se poate construi o propoziție completă din 8 cuvinte formate exclusiv din vocale.

Exemplu: „Oaia aia e a ei, eu o iau.”

Limba română conține și mai multe propoziții sau grupuri de cuvinte care se pot citi la fel de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Aceste cuvinte se numesc palindromuri.

  • „Ele fac cafele.”
  • „Ele ne seduc cu desenele.”
  • „Era o tipă răpitoare.”
  • „O ramă maro.”
  • „Icre, pui, ciuperci.”
  • „Ene purta patru pene.”

În limba română, cele mai multe cuvinte încep cu litera „C” – 19.750 de cuvinte, în timp ce litera „Y” deschide cele mai puține cuvinte: doar 14.

