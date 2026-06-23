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Check in | Experiența mea la fabrica-muzeu de covoare din Erevan. Ce am văzut și mi-a plăcut

De: Mara Dobre 23/06/2026 | 10:11
Cum a fost experiența la Muzeul Carpetelor din Erevan
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În vizita mea din Armenia am ales să descopăr și universul covoarelor tradiționale armenești, așa că am mers la Muzeul și Fabrica Megerian Carpet din Erevan. Din centrul orașului am luat metroul până la stația Sasuntsi David, iar de acolo am mers aproximativ 20 de minute pe jos. Odată ce am ajuns, am intrat în clădire și mi s-a spus că voi fi preluată de un ghid care să mă conducă prin muzeu și prin zona de producție.

După câteva minute de așteptare, a sosit ghida mea, care mi-a prezentat întreaga experiență. Am aflat numeroase informații despre procesul de realizare a covoarelor și despre materialele folosite. Un aspect care m-a impresionat a fost atenția acordată calității. Culorile sunt obținute din ingrediente naturale, iar multe dintre rețetele folosite pentru pigmenți sunt păstrate și astăzi după metode tradiționale.

Am avut ocazia să vizitez și fabrica, una dintre cele mai interesante părți ale turului. Fiecare angajată lucra la propriul gherghef vertical, iar răbdarea și precizia cu care împleteau transformau procesul într-o adevărată artă. Era fascinant să observ cum se face fiecare nod manual, lucru ce părea imposibil la prima vedere.

Compania are o istorie de peste 100 de ani

Megerian Carpet este o companie cu o istorie îndelungată, fondată în anul 1917 la New York de familia Megerian. Inițial, activitatea s-a concentrat pe restaurarea și comercializarea covoarelor antice armenești. Începând cu anii 1970, compania și-a extins activitatea în mai multe țări, iar la începutul anilor 2000 familia s-a întors în Armenia și a investit în revitalizarea tradiției locale a țesutului de covoare. Astăzi, sediul din Erevan este atât fabrică, muzeu, galerie și centru cultural, cât și unul dintre cele mai importante locuri dedicate păstrării acestui meșteșug.

În timpul vizitei am aflat și despre istoria covoarelor armenești, care au avut un rol esențial în viața de zi cu zi a comunităților locale. Acestea nu erau folosite doar pentru acoperirea podelelor, ci și pentru decorarea pereților. Covoarele erau realizate în principal din lână, uneori din mătase sau bumbac, și erau vopsite cu pigmenți naturali. Unul dintre cei mai renumiți coloranți era „Vordan Karmir”, celebrul roșu armenesc.

Motivele decorative m-au impresionat în mod special. Multe dintre ele sunt inspirate din manuscrise vechi, picturi murale bisericești și descoperiri arheologice. În muzeu am admirat numeroase astfel de modele, dar și o colecție de covoare vechi, unele având câteva sute de ani.

Un element neașteptat al vizitei a fost costumul tradițional purtat de reprezentanta Armeniei la concursul Miss Universe în anul 2023. Acesta era expus alături de un scut decorat cu o cruce impunătoare, simbol al rezistenței și puterii poporului armean. Costumul a fost creat pentru a atrage atenția asupra istoriei genocidului armean și asupra memoriei colective a acestui popor.

Cât am plătit pentru tur și un suvenir

La finalul turului am achitat biletul de intrare, care a costat 3.000 AMD (aproximativ 35 de lei). În magazinul muzeului am aflat că prețurile pentru produsele realizate aici pornesc de la aproximativ 17.222 AMD (211 lei) pentru o carpetă tradițională, 25.000 AMD (300 de lei) pentru o eșarfă și 70.000 AMD (860 de lei) pentru bijuterii cu motive armenești.

Ajunsă la secțiunea dedicată eșarfelor, mi-am dorit să cumpăr una ca și suvenir. Am petrecut aproape 20 de minute împreună cu ghida alegând modelul potrivit. Mi-a prezentat diferite variante, mi-a explicat simbolistica fiecărui motiv și m-a ajutat să înțeleg povestea din spatele fiecărui design. Am apreciat foarte mult răbdarea, implicarea și dorința ei de a mă ajuta să aleg ceva care să mi se potrivească.

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