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Dieta cu varză murată și friptură promovată de Kennedy Jr. stârnește controverse la Casa Albă. Avertismentul specialiștilor

De: Elisa Tîrgovățu 30/06/2026 | 06:20
Dieta cu varză murată și friptură promovată de Kennedy Jr. stârnește controverse la Casa Albă. Avertismentul specialiștilor
Dieta cu varză murată și friptură promovată de Kennedy Jr. stârnește controverse la Casa Albă. Avertismentele specialiștilor / Sursa foto: Social media
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Dieta promovată de Robert Kennedy Jr., bazată pe friptură și varză murată, a devenit tot mai populară printre apropiații administrației Trump. Medicii și nutriționiștii avertizează însă că astfel de alimente nu au efecte spectaculoase asupra siluetei. Mai mult decât atât, nu pot înlocui un stil de viață echilibrat pentru menținerea sănătății.

După ce secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a adoptat în urmă cu mai bine de un an o dietă bazată pe friptură și varză murată, regimul alimentar a început să fie urmat și de alți oficiali din administrația Trump. Printre cei care i-au preluat obiceiurile alimentare se numără vicepreședintele JD Vance, secretarul Comerțului Howard Lutnick și secretarul Transporturilor Sean Duffy.

Nutriționiștii atrag atenția

Deși alimentele fermentate sunt apreciate pentru efectele lor benefice asupra organismului, specialiștii în nutriție atrag atenția că acestea nu reprezintă o soluție miraculoasă pentru pierderea în greutate și nici nu pot preveni, de unele singure, apariția bolilor.

„Secretarul Sănătății susține că a slăbit aproximativ nouă kilograme în 20 de zile datorită unei diete bazate pe iaurt, kimchi și varză murată, însă acest lucru, de unul singur, nu reprezintă o metodă de slăbire susținută de dovezi științifice”, a declarat dieteticiana Maddie Pasquariello.

Robert F. Kennedy Jr. susține că regimul alimentar care include varză murată l-a ajutat să reducă episoadele de aritmie cardiacă. Totodată, acesta afirmă că aproximativ jumătate dintre membrii administrației lui Donald Trump au adoptat același stil de alimentație.

Sursa foto: Social media

Kennedy Jr. afirmă că, în urma dietei urmate timp de aproximativ un an, ar fi reușit să reducă cu 40% cantitatea de grăsime viscerală, adică acea grăsime acumulată în jurul organelor din zona abdominală.

În același timp, experții subliniază că astfel de rezultate nu pot fi puse exclusiv pe seama consumului de varză murată, fiind influențate, cel mai probabil, de mai mulți factori.

„Anumite obiceiuri fac mai ușoară pierderea în greutate, cum ar fi accesul la exerciții fizice, posibilitatea de a merge pe jos sau timpul necesar pentru cumpărarea și prepararea unor alimente nutritive”, explică specialiștii, potrivit digi24.ro.

Potrivit specialiștilor în nutriție, varza murată și alte alimente fermentate au un conținut scăzut de calorii și sunt bogate în fibre insolubile, ceea ce contribuie la instalarea mai rapidă și menținerea mai îndelungată a senzației de sațietate.

O cană de varză murată are în jur de 27 de calorii și aproximativ patru grame de fibre. În timp ce kimchi-ul, un preparat fermentat pe bază de varză, furnizează circa 23 de calorii și 2,4 grame de fibre.

Aceste alimente sunt, de asemenea, surse de vitamine C și K, nutrienți importanți pentru susținerea sistemului imunitar și pentru procesul de coagulare a sângelui.

Efectele negative asociate consumului de varză murată

Cu toate acestea, nutriționiștii atrag atenția că un consum ridicat poate ridica probleme de sănătate, în special din cauza conținutului crescut de sare.

„Prea multă sare provenită din legumele fermentate poate fi dăunătoare persoanelor cu hipertensiune arterială, boli renale, pietre la rinichi sau alte afecțiuni influențate de aportul de sodiu”, spune nutriționiștii.

De asemenea, specialiștii arată că varza murată poate favoriza apariția balonării și a gazelor intestinale, din cauza compușilor sulfurați formați în procesul de fermentare. În plus, persoanele care suferă de intoleranță la histamină pot avea reacții mai intense. Alimentele fermentate conțin niveluri ridicate ale acestei substanțe.

Printre manifestările posibile se numără migrenele, amețelile, stările de anxietate, durerile persistente, episoadele de diaree sau chiar apariția unor erupții cutanate.

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