Cum arată una dintre vilele de lux pe care le deține Taylor Swift. Are șapte dormitoare și opt șeminee

Taylor Swift nu mai este doar regina absolută a topurilor muzicale, ci și o veritabilă magnată pe piața imobiliară. Proaspăt intrată în clubul select al miliardarilor, artista în vârstă de 36 de ani, are o avere de 1,1 miliarde de dolari!

Dintre aceștia, nu mai puțin de 150 de milioane de dolari sunt blocați în opt proprietăți de-a dreptul faraonice împrăștiate prin America. Drumul fetei care a copilărit la o fermă simplă de brazi din Pennsylvania și care s-a mutat la 14 ani în Nashville pentru a cuceri lumea este acum pavat cu proprietăți ce emană opulență prin toți porții. După logodna de basm din august 2025 cu starul din NFL Travis Kelce, cei doi au fost asaltați de zvonuri privind achiziția unui nou palat în Ohio.

Cum arată proprietățile lui Taylor Swift

Ba mai mult, fanii suspectează că nunta anului se va organiza în secret la una dintre mega-vilele sale de la ocean! Marele eveniment ar putea avea loc la „palatul” din Rhode Island. Aflată pe cel mai înalt punct din Watch Hill, această reședință colosală de 1.100 de metri pătrați are peste 210 metri de plajă privată la ocean, șapte dormitoare și opt șeminee. Această proprietate i-a aparținut în trecut excentricei Rebekah Harkness.

În anul 2013, vedeta s-a uitat la această vilă de 1.100 de metri pătrați și a cumpărat-o instant, plătind 17,75 milioane de dolari cash, cu banii jos, direct din cont, fără să apeleze la bănci. Casa este cocoțată pe cel mai înalt punct din Watch Hill și are peste 210 metri de plajă privată la ocean, punând la dispoziția divei 7 dormitoare, 8 șeminee masive din piatră și o piscină exterioară spectaculoasă.

Designul interior este unul relaxant de vacanță, cu finisaje din lemn alb și geamuri uriașe prin care se vede marea în toată splendoarea ei.

Între 2016 și 2017, Taylor a avut nevoie de o locuință temporară în Manhattan pentru că își renova alte proprietăți, așa că în loc să stea la hotel, a închiriat o casă istorică construită în 1870, plătind o chirie halucinantă de 45.000 de dolari pe lună.

Clădirea a devenit o adevărată legendă printre fani după ce artista a scris o piesă întreagă despre ea, intitulată „Cornelia Street”. Aceasta are 4 dormitoare, 7 băi, tavane înalte ca de catedrală, candelabre luxoase din cristal și pereți din cărămidă pariziană. Piesa de rezistență este o piscină interioară privată. În prezent, casa este scoasă la vânzare pe piață pentru suma de 17,9 milioane de dolari.

Mulți visează la așa ceva

În 2014, Taylor Swift a pus ochii pe o clădire de pe Franklin Street și a cumpărat două penthouse-uri de la regizorul trilogiei „Stăpânul Inelelor”, Peter Jackson, contra sumei de 19,95 milioane de dolari, dând apoi ordin muncitorilor să spargă pereții și să le unească într-un duplex gigant.

Locuința are nu mai puțin de 10 dormitoare și 10 băi, grinzi mari din lemn masiv expuse direct pe tavan și o scară monumentală care leagă etajele. Casa este decorată modern, are o sală de biliard și o bucătărie uriașă unde artista gătește des pentru prietenii ei.

În 2018, a mai făcut o achiziție de 9,75 milioane de dolari. Este vorba despre un loft de 325 de metri pătrați situat la etajul doi. Clădirea de alături, construită în 1915, a fost complet modernizată de un arhitect celebru și ascunde un cinema privat, o sală de forță ultramodernă și un apartament special doar pentru oaspeți. Loftul de la etajul doi are 3 dormitoare

A cumpărat un conac spectaculos

Diva a vrut o reședință de top și în California, așa că a cumpărat un conac istoric construit în 1934, care a aparținut celebrului producător Samuel Goldwyn, pentru suma de 25 de milioane de dolari, implicându-se personal în restaurarea lui până când a obținut clasificarea clădirii ca monument istoric oficial.

Proprietatea are peste 1.000 de metri pătrați, dispune de o sală de cinema privată, o piscină uriașă în curte, teren de tenis și o curte plină de vegetație, păstrând la interior eleganța vechiului Hollywood cu podele lucioase și detalii vintage. În ianuarie 2025, mama unei prietene a scăpat din greșeală un șarpe de companie prin peretele unei băi de lux, iar echipa de întreținere a fost nevoită să spargă gresia scumpă și să demonteze mobilierul pentru a salva reptila.

Taylor Swift a avut și o vilă în Beverly Hills, dar a vândut-o cu 2,65 milioane de dolari în 2018. Deși era o casă mai mică decât restul palatelor ei, aceasta avea 4 dormitoare, 4 băi, pereți uriași construiți complet din sticlă prin care se vedea curtea și tavane spectaculoase cu grinzi albe. Piesa de rezistență era o cramă uriașă, climatizată special pentru a adăposti nu mai puțin de 1.000 de sticle de vin.

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