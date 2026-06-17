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Taylor Swift intră în istorie la 36 de ani. Recordul impresionant care o plasează printre legendele muzicii

De: Diana Cernea 17/06/2026 | 22:10
Taylor Swift intră în istorie la 36 de ani. Recordul impresionant care o plasează printre legendele muzicii
Taylor Swift, sursa-colaj CANCAN.RO
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Taylor Swift a bifat un nou moment istoric în cariera sa. Artista a devenit cea mai tânără femeie inclusă vreodată în Songwriters Hall of Fame, una dintre cele mai prestigioase instituții dedicate compozitorilor. Potrivit Associated Press, ceremonia desfășurată la New York a fost marcată de discursuri emoționante, omagii surprinzătoare și recunoașterea unei cariere care a schimbat muzica pop modernă.

Taylor Swift intră în istorie la 36 de ani

La doar 36 de ani, Taylor Swift a intrat oficial în Songwriters Hall of Fame, un record care confirmă impactul uriaș pe care l-a avut asupra industriei muzicale.

În discursul său, artista a vorbit despre începuturile carierei și despre decizia părinților săi de a se muta din Pennsylvania în Nashville pentru a-i susține visul de a deveni cântăreață.

Vizibil emoționată, vedeta a mărturisit că nu va putea niciodată să le mulțumească suficient pentru sacrificiile făcute. De asemenea, le-a transmis un mesaj tinerilor compozitori, îndemnându-i să rămână fideli pasiunilor lor și să nu renunțe la ceea ce iubesc cu adevărat.

Steven Spielberg a surprins publicul cu un omagiu special

Unul dintre cele mai neașteptate momente ale serii a venit din partea celebrului regizor Steven Spielberg, care a urcat pe scenă pentru a o prezenta pe Taylor Swift.

Cineastul a vorbit despre puterea cântecelor de a rămâne în memoria oamenilor și a lăudat talentul artistei de a transforma experiențele personale în povești universale.

Taylor i-a răspuns în discursul său, explicând că personalități precum Spielberg au inspirat-o să aibă încredere în propria imaginație și să își urmeze instinctul creativ încă din adolescență.

O carieră care a redefinit muzica pop

De-a lungul ultimelor două decenii, Taylor Swift a devenit una dintre cele mai influente artiste din lume, reușind să transforme compozițiile sale autobiografice în adevărate fenomene globale.

În cadrul galei, artistul Sombr a interpretat piesele „Cardigan” și „Dear John” în onoarea vedetei, înainte ca aceasta să urce pe scenă.

Ceremonia i-a mai celebrat pe Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher „Tricky” Stewart și membrii trupei Kiss, însă momentul dedicat lui Taylor Swift a fost unul dintre cele mai așteptate ale serii.

Prin această includere în Songwriters Hall of Fame, artista își consolidează statutul de legendă a muzicii contemporane, într-o carieră care pare departe de a se apropia de final.

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