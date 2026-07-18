„Fiara din Balcani” vrea să iasă din pușcărie, dar judecătorii i-au respins cererea. Motivul pentru care rămâne după gratii

Konstantinos Passaris, criminalul grec supranumit „Fiara din Balcani”, încearcă din nou să iasă din penitenciar, după 28 de ani executați. Condamnat la închisoare pe viață, acesta a cerut să fie liberat condiționat și a încercat să convingă instanța că este pregătit să se întoarcă în societate. Numai că imaginea de deținut-model, prezentată de apărare, s-a lovit de caracterizarea venită din penitenciar. Documentele analizate de judecători arată că Passaris a fost chiar un deținut-problemă și a fugit mereu de muncă!

În fața instanței, avocatul său a susținut că acesta a participat la activități și programe sociale, a finalizat programul de pregătire pentru liberarea condiționată și a respectat recomandările stabilite prin planul individual de intervenție. Apărarea a încercat astfel să demonstreze că Passaris s-a reabilitat.

La rândul său, criminalul grec a susținut că ar fi fost depunctat pentru că a refuzat să participe la o activitate. Passaris a încercat însă să explice că nu ar fi fost vorba despre un refuz.

”Susţine că a fost respins de către comisie întrucât a refuzat participarea la o activitate. Nu a refuzat participarea la activitate, dar în acea zi se simţea foarte rău, având probleme de sănătate. Susţine că doreşte să meargă acasă”, susține avocatul său în motivarea cererii de eliberare.

Procurorul s-a opus însă eliberării și a susținut că nu există suficiente dovezi că deținutul s-ar putea reintegra în societate.

28 de sancțiuni și zero zile câștigate prin muncă

CANCAN.RO a consultat motivarea care scoate la iveală cum s-a comportat Passaris în spatele gratiilor.

Potrivit documentului, criminalul grec a fost sancționat disciplinar de 28 de ori. În schimb, a primit numai câteva recompense: de cinci ori i-au fost ridicate sancțiuni aplicate anterior, iar de trei ori a beneficiat de suplimentarea drepturilor la pachet și vizită.

Situația nu arată mai bine nici la capitolul muncă. Passaris figurează cu zero zile considerate executate ca urmare a activităților lucrative, a instruirii școlare, a formării profesionale sau a altor activități care ar fi putut să îi reducă pedeapsa.

Mai mult, „Fiara din Balcani” a fost exclusă dintr-un program obligatoriu destinat deținuților cu o conduită agresivă, după ce ar fi acumulat absențe nemotivate.

A participat, totuși, la 45 de activități educaționale de scurtă durată, la un program moral-religios și la trei activități psihologice facultative. Judecătorul a apreciat însă că implicarea este modestă în raport cu perioada lungă petrecută în custodia statului.

Judecătorii nu cred că „Fiara” poate fi lăsată în libertate

Instanța a constatat că Passaris nu a avut o conduită care să demonstreze că pedeapsa și-a atins scopul. Judecătorul a ținut cont de sancțiunile disciplinare, de refuzurile de a participa la programe, de excluderea din programul pentru deținuți agresivi și de lipsa activităților de muncă.

„Fiara din Balcani” a rămas astfel în spatele gratiilor. Cererea sa de liberare condiționată a fost respinsă pe 18 iunie, iar Passaris va putea încerca din nou să obțină libertatea în ianuarie 2027.

Konstantinos Passaris a fost condamnat în România la închisoare pe viață după ce, în noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2001, a împușcat mortal un casier și un agent de pază în timpul unui jaf comis la o casă de schimb valutar din București.

Condamnarea pe viață a fost pronunțată în iulie 2003. Înainte să ajungă în România, Passaris fusese implicat în numeroase infracțiuni violente comise în Grecia, inclusiv în uciderea unor polițiști și în evadări spectaculoase din detenție.

În 2024, acesta a fost transferat de la Penitenciarul Arad la Craiova. Surse din sistemul penitenciar susțineau atunci că grecul reușea să îi influențeze și să îi manipuleze pe alți deținuți, motiv pentru care fusese mutat succesiv prin mai multe închisori de maximă siguranță.

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