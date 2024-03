Cum arată acum Passaris, ucigașul grec condamnat pe viață. Imagine în premieră cu ”Bestia din Balcani” în închisoare

CANCAN.RO a intrat în posesia unei fotografii care va face vâlvă în lumea interlopă. Este vorba despre Konstantinos Passaris, grecul care a ucis nu mai puțin de șapte oameni, cinci în Grecia, doi în România. Criminalul apare alături de un nume greu al lumii mafiote, Adrian ”Beleaua” Corduneanu, lider al celui mai fioros clan din Moldova.

Konstantinos Passaris a fost condamnat la închisoare pe viață în România, pentru omor deosebit de grav. În noaptea de 24 spre 25 noiembrie 2001, el a ucis doi agenți de pază ai unei case de schimb valutar și a fugit cu banii. La detenție pe viață fusese condamnat și în Grecia, doar că de acolo reușise să evedeze de două ori. Împușcase mortal cinci polițiști.

Prima imagine cu Passaris după gratii! E alături de Adrian ”Beleaua” Corduneanu

Acum, Passaris se pregătește să părăsească penitenciarul de la Arad, dar nu pentru libertate: va ajunge într-o pușcărie din Grecia, spun sursele noastre, unde își va ispăși pedeapsa până la capăt.

CANCAN.RO vă prezintă, însă, în premieră, imaginea cu Passaris în pușcărie. Nu e singur, ci alături de Adrian Corduneanu, liderul celui mai tare clan interlop din Iași, cu care s-a împrietenit, în cele șase luni în care au stat împreună într-o celulă de maximă siguranță.

”La început am împărțit celula cu 12 criminali. Am stat numai cu oameni periculoși. Așa l-am cunoscut pe Passaris. Ne-am împrietenit destul de repede. Mergeam împreună la sală, unde ne antrenam amândoi. Kostas e un super-băiat. Am împărțit celula și așa am ajuns să legăm o prietenie puternică. Acum, după ce eu m-am liberat, i-am promis că merg la el în vizită. I-am promis că o să ținem legătura și după această perioadă. Aștept să se elibereze și el să ne vedem afară, să petrecem alături de cei dragi”, declara Adrian ”Beleaua” Corduneanu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO (Vezi AICI toate detaliile).

