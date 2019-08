Temutul Adrian ”Beleaua” Corduneanu a legat ”frăția” la închisoare cu ucigașul Passaris: ”Kostas e super-băiat! Am împărțit celula…”

Cel mai temut interlop moldovean a legat ”frăția” în închisoare cu ucigașul Passaris. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, mărturisirile uluitoare făcute de Adrian ”Beleaua” Corduneanu despre “Bestia din Balcani”. (CITEȘTE ȘI: SEXY-SOȚIA CUNOSCUTULUI POLITICIAN A ZĂPĂCIT MILIONARII DIN MAMAIA!)

Liderul celui mai temut clan interlop din Moldova a ieșit în urmă cu câteva luni din închisoare, după ce a primit o pedeapsă de patru ani și opt luni într-un dosar de șantaj.

“Aștept să se elibereze și el să ne vedem afară”

Adrian Corduneanu, zis ”Beleaua”, a făcut mărturisiri incredibile despre perioada pe care a petrecut-o în spatele gratiilor, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România. Potrivit spuselor sale, a legat o strânsă prietenie, în închisoare, cu unul dintre cei mai temuți criminali, Konstantinos Passaris.

”La început am împărțit celula cu 12 criminali. Am stat numai cu oameni periculoși. Așa l-am cunoscut pe Passaris. Ne-am împrietenit și destul de repede. Mergeam împreună la sală, unde ne antrenam amândoi. Kostas e un super-băiat. Am împărțit celula și așa am ajuns să legăm o prietenie puternică. Acum, după ce eu m-am liberat, i-am promis că merg la el în vizită. I-am promis că o să ținem legătura și după această perioadă. Aștept să se elibereze și el să ne vedem afară, să petrecem alături de cei dragi”, a declarat Adrian ”Beleaua” Corduneanu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

A fost eliberat la începutul lunii aprilie

Adrian Corduneanu fusese condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare, după ce a șantajat un agent de vânzări. Deși prima instanță stabilise o condamnare de 3 ani și 6 luni, judecătorii de la Curtea de Apel Iași au decis că pedeapsa era prea mică. Așa că interlopul a primit ulterior 4 ani și 8 luni de închisoare.

Judecătorii Curții de Apel Iași au pus atunci punct procesului în care Adrian Corduneanu a fost judecat pentru șantaj. Corduneanu a ajuns după gratii după ce, împreună cu prietenul său, Ionel Bogdanici, a șantajat un agent de vânzari.

O pedeapsă majorată, ce a ajuns de la 2 ani și 9 luni la 3 ani și 8 luni a primit și Ionel Bogdanici. Cei doi nu au voie să se mai întâlnească timp de cinci ani, au mai stabilit judecătorii ieșeni. De asemenea, Corduneanu nu are voie să se vadă timp de cinci ani nici cu victima din dosarul de șantaj sau cu familia acesteia.

