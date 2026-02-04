”Nu sunt vreo sfântă”. Diana Dumitrescu a explicat de ce s-a pocăit, de fapt

Actrița Diana Dumitrescu, una dintre cele mai apreciate personalități din cinematografia și televiziunea românească, a trecut recent printr-o schimbare semnificativă în viața sa spirituală. În urmă cu mai bine de un an, aceasta a ales să se alăture bisericii penticostale, o decizie care marchează o etapă importantă în parcursul său personal și spiritual. Alegerea actriței vine după o perioadă de reflecție asupra valorilor, credinței și sensului propriu al religiei în viața sa.

Schimbarea de confesiune a fost determinată, potrivit surselor apropiate, de dorința de a experimenta o relație mai directă și personală cu Dumnezeu. Biserica penticostală oferă, în opinia multora, un mod diferit de a trăi credința comparativ cu tradiția ortodoxă, punând accent pe implicarea activă a credincioșilor în viața spirituală și pe experiența individuală a relației cu divinitatea.

Diana Dumitrescu a explicat de ce s-a pocăit, de fapt

Plecarea din biserica ortodoxă nu a fost cauzată de o percepție negativă asupra doctrinei în sine, ci mai degrabă de anumite experiențe personale care au determinat actrița să caute un mediu religios mai compatibil cu valorile și așteptările sale. Conform relatărilor, Dumitrescu a întâmpinat dificultăți la diverse biserici ortodoxe din apropierea domiciliului său, situații care i-au accentuat dorința de a se îndrepta spre altă confesiune.

„Ca să înțeleagă toată lumea, pocăința înseamnă că îți regreți păcatele și lucrurile greșite pe care le faci în fața Domnului. Faptul că eu am pornit pe drumul ăsta nu înseamnă că sunt vreo sfântă. Toată viața mea o să mă păcătuiesc. Greșim în fiecare zi. Această alegere a fost pentru sufletul meu. Este foarte greu de explicat. Trebuie să ai această experiență cu Dumnezeu ca să poți să înțelegi chemarea Domnului”, a spus Diana Dumitrescu în podcastul Ioanei Ginghină.

În mediul penticostal, actrița a găsit un spațiu în care se simte mai apropiată de divinitate și unde poate trăi credința într-un mod personal, fără presiuni externe. Botezul și angajamentul spiritual la care a aderat nu sunt privite ca o schimbare morală sau ca o modalitate de a se transforma într-o persoană „mai bună”, ci ca o alegere profund spirituală, care îi oferă liniște sufletească și un sentiment de apartenență la o comunitate cu valori apropiate de ale sale.

Această tranziție religioasă nu a afectat însă viața cotidiană a actriței, care continuă să ducă o existență normală, ocupându-se de familie și de activitățile casnice fără ca acestea să fie legate de credința adoptată. Experiența ei arată că deciziile spirituale nu sunt întotdeauna vizibile din exterior și că implicarea religioasă poate fi mai degrabă o chestiune interioară decât o serie de practici exterioare.

„Faptul că m-am botezat nu mă disciplinează. Nu mă face mai bună. Eu tot timpul m-am considerat un om bun. N-am fost niciodată un om rău. Ceea ce mie mi s-a întâmplat a fost o chestie spirituală. Faptul că eu am ales să fac acest botez este un lucru spiritual. Mi s-a spus: „Ești mai tristă de când ți-au schimbat religia. Faci doar curat în casă.” Nu, fac curat în casă pentru că asta fac. N-are nicio treabă cu religia! (…) M-am dus acolo pentru că este biserica unde soțul meu mergea. Am trei biserici ortodoxe în jurul casei și, la una, m-am dus când era Carol mic să îi dau Sfânta Împărtășanie. Era bebeluș și nu voia. I-am zis: „Stai, părinte, ce faci?”. Dar de ce cu forța? Și nu m-am mai dus. În altă parte m-am dus și era să-mi dea foc la păr cu lumânarea. Nu m-am mai dus. Au fost tot felul de lucruri”, a mai spus ea.

