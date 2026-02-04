Acasă » Știri » Alertă în România! Sergiu a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112

De: Irina Vlad 04/02/2026 | 14:48
Este alertă de dispariție în România! Moldovan Sergiu, în vârstă de 48 de ani, persoană fără adăpost, a dispărut fără urmă. Bărbatul a fost văzut ultima dată în zona Bulevardului 21 Decembrie 1989. Îngrijorați, cei care l-au cunoscut au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Alerta s-a dat marți, 3 februarie 2026, când un clujean fără adăpost a fost dat dispărut, în jurul orei 18:30, la Poliția municipiukui Cluj-Napoca. Moldovan Sergiu, om al străzii, este de negăsit de aproape o lună, din data de 7 ianuarie 2026, iar ultima dată a fost văzut în zona Bulevardului 21 Decembrie1 1989, iar până în prezent nu a mai putut fi contactat.

Autoritățlie clujene sunt în alertă și cer ajutorul cetățenilor. Cine îl vede sau deține orice informație despre el este rugat să sune de urgență la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Potrivit informațiilor oferite de polițiști, SEMNALMENTELE lui Moldovan Sergiu sunt: aproximativ 1,75 m înălțime, păr grizonat, ochi albaștri.

Moldovan Sergiu a dispărut în urmă cu o lună/ sursă foto: social media

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Moldovan Sergiu

Cine îl vede pe Moldovan Sergiu este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

