Zodia cu mari probleme de sănătate în februarie. Cristina Demetrescu: „În special la inimă”

Prima săptămână a lunii februarie aduce un context astral intens, cu influențe puternice asupra planului emoțional, financiar și relațional. Intrarea în așa-numita „lună a iubirii” nu este una liniștită, ci dimpotrivă, marchează începutul unor schimbări importante, care pot redefini prioritățile multor zodii. Astrologul Cristina Demetrescu a analizat aceste mișcări planetare în cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, subliniind faptul că perioada 2–8 februarie vine cu oportunități, dar și cu provocări ce nu trebuie ignorate.

Săptămâna debutează sub influența unei Luni Pline în zodia Leu, un eveniment astral care amplifică nevoia de afirmare, curajul personal și dorința de a ieși în evidență. Energia acestei Luni Pline favorizează exprimarea creativă, asumarea deciziilor importante și consolidarea încrederii în sine. Este o perioadă în care oamenii sunt încurajați să nu abandoneze atunci când întâmpină obstacole, ci să găsească resurse interioare suplimentare pentru a merge mai departe.

Zodia cu mari probleme de sănătate în februarie

Această configurație astrală aduce și o dorință crescută de generozitate și deschidere față de ceilalți. Mulți pot simți impulsul de a oferi sprijin, timp sau afecțiune, iar acest schimb energetic poate avea efecte pozitive pe termen mai lung. Luna Plină în Leu pune accent pe bucuria de a trăi, pe pasiune și pe nevoia de a da sens activităților zilnice.

Pentru nativii din Fecioară, perioada vine cu un accent special pe starea emoțională și echilibrul interior. Unii pot deveni mai preocupați de sănătate, în special de zona inimii, în timp ce alții pot resimți o lipsă de entuziasm sau motivație. Rutina zilnică poate părea apăsătoare dacă nu este susținută de pasiune și implicare sufletească. Soluția constă în redescoperirea bucuriei în lucrurile simple și în acordarea unei atenții mai mari nevoilor emoționale.

Per ansamblu, prima săptămână din februarie se conturează ca un interval intens, cu energii astrale care invită la asumare, adaptare și transformare. Luna iubirii începe cu lecții importante despre curaj, generozitate și autenticitate, oferind fiecărei zodii șansa de a-și recalibra direcția atât în plan personal, cât și profesional.