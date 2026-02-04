Acasă » Știri » Eroare incredibilă a radarului! Un șofer trebuie să plătească o amendă uriașă

Eroare incredibilă a radarului! Un șofer trebuie să plătească o amendă uriașă

De: Anca Chihaie 04/02/2026 | 15:13
radar/ sursă foto: social media

Un incident neașteptat a avut loc pe autostrada A3 din Germania, unde un șofer a fost amendat cu suma impresionantă de 1.011,50 euro pentru depășirea vitezei, după ce radarul de pe autostradă i-a clasificat greșit vehiculul. Situația a devenit publică în urma raportării de către publicația Bild, iar cazul atrage atenția asupra unor probleme tehnice ale sistemelor automate de control al vitezei.

Incidentul s-a petrecut în luna septembrie 2025, când vehiculul, un Ford de dimensiuni standard, circula cu 131 km/h pe A3, în zona în care limita legală de viteză era de 120 km/h. Conform regulilor, depășirea vitezei cu doar 11 km/h nu ar fi trebuit să ducă la o amendă considerabilă. După aplicarea toleranței oficiale, viteza înregistrată a fost redusă efectiv la o depășire de doar 7 km/h, ceea ce, în mod normal, ar fi generat o sancțiune minoră.

Problema majoră a apărut din cauza clasificării eronate a mașinii. Sistemul radar a înregistrat vehiculul ca fiind un camion, deși imaginea surprinsă arăta clar un automobil mic. În mod paradoxal, un autobuz care circula pe banda opusă a fost, se pare, parțial captat de sistemul de detectare, ceea ce ar fi putut provoca eroarea de identificare. În Germania, camioanele au o limită de viteză mult mai redusă decât autoturismele, de 80 km/h, astfel încât radarul a considerat că șoferul a depășit viteza legală cu 47 km/h, deși în realitate depășirea era mult mai mică.

Ca urmare a clasificării eronate, șoferul a fost sancționat cu o amendă de 960 de euro, la care s-au adăugat taxe administrative și costuri de proces, ducând suma totală la 1.011,50 euro. În plus, autoritățile au aplicat și două puncte de penalizare în sistemul german de evidență a contravențiilor rutiere, precum și suspendarea permisului de conducere pentru o lună. În mod obișnuit, pentru o depășire minoră de doar 7 km/h, astfel de sancțiuni nu sunt aplicate.

Cazul a fost contestat de șofer, însă procedurile birocratice și reglementările legale fac dificilă rectificarea erorilor comise de sistemele automate. În Germania, clasificarea greșită a vehiculelor poate duce la penalități semnificativ mai mari, deoarece limitele de viteză, punctele de penalizare și chiar suspendarea permisului depind de tipul de vehicul înregistrat. În acest caz, eroarea tehnică a transformat o contravenție minoră într-o sancțiune severă.

