(P) Record în Clubul SuperPariorilor by Superbet: premii de 548.000 de lei și 2.5 milioane de bilete copiate! Cum poți intra în joc?

De: Redacția CANCAN 04/02/2026 | 16:09
Clubul SuperPariorilor, programul de monetizare exclusiv în România lansat de Superbet în SuperSocial, “sparge” bariere și bate record după record. Ianuarie a venit cu premii totale de 548.730 lei, aproape 2.5 milioane de bilete copiate și peste 65.000 de lei pentru SuperGigi, cel mai copiat parior al lunii în cea mai mare rețea a pariorilor din România!

Pauza de iarnă a fost scurtă atât pentru sportivi, cât și pentru cei mai buni pariori. Ianuarie a început abrupt, cu startul marilor campionate și Cupa Africii pe Națiuni, apoi a continuat cu reluarea Superligii, ultimele două etape din grupele de UCL și UEL și Australian Open. O rețetă de neratat pentru SuperPariorii intrați în noul an cu „foame” de performanțe și obiective îndrăznețe. Iar unii dintre ei s-au autodepășit!

Hai în SuperSocial, cea mai mare rețea a pariorilor din România!

108.000 de copieri = 65.236 de lei pentru SuperGigi!

A fost o lună plină, cu meciuri pe placul pariorilor de fotbal și cu rezultate așteptate din categoria Alte Sporturi. Întrecerea l-a avut în prim-plan pe Gigi Stancu, alias SuperGigi, aflat într-o formă de zile mari. A inspirat peste 26.000 de useri, a adunat 108.197 copieri ale biletelor, iar răsplata e pe măsură: 65.236 de lei, echivalentul a aproape 13.000 de euro (12.804)!

În total, ianuarie a venit cu cifre care au spulberat recordurile atinse în lunile precedente. 2.458.910 bilete copiate, 760.000 de useri inspirați și o sumă totală de 548.730.42 de lei, echivalentul a 107.700 de euro.

Descarcă aplicația Super Score, bucură-te de cele mai bune statistici din fotbal și folosește-le pentru bilete verzi!

Top 5 pariori în Clubul SuperPariorilor în ianuarie:

Locul 1 – 65.236 de lei din 108.197 de copieri ale biletelor
Locul 2 – 40.168 de lei din 135.238 de copieri ale biletelor
Locul 3 – 29.550 de lei din 42.617 de copieri ale biletelor
Locul 4 – 18.255 de lei din 137.300 de copieri ale biletelor
Locul 5 – 15.488 de lei din 93.103 de copieri ale biletelor

Clubul SuperPariorilor, locul în care vrei să fii în februarie!

Dacă ești as în unul sau mai multe sporturi, îți place să rămâi informat în permanență și să folosești statisticile în favoarea ta, SuperSocial e locul în care ai șansa să strălucești și să câștigi bani de pe urma biletelor. Știm că sună captivant!

Cum așterni semnătura pe contract pentru a intra în Clubul SuperPariorilor? Procedura e cât se poate de simplă și are la bază capacitatea ta de a oferi bilete câștigătoare și a-i convinge, prin analize și argumente imbatabile, și pe alții să-ți urmeze calea spre câștig.

Cele 3 condiții esențiale:

  1. Intri în SuperSocial, rețeaua #1 a pariorilor din România

    2. Ai 10 urmăritori ai profilului tău din SuperSocial

    3. Ai 20 de copieri ale pariurilor / biletelor tale

Simplu, nu? Apoi începe distracția adevărată! Pentru că fiecare bilet copiat de un alt utilizator îți aduce un bonus în contul tău Superbet la începutul lunii viitoare.

Așadar, cu cât mai mulți urmăritori, cu atât ai mai multe șanse la un premiu lunar mai consistent!

 

 

