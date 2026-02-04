Te poți îmbogăți. Cu cât se vinde o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în 2026

Bancnota românească cu eclipsa din 1999 revine spectaculos în atenția colecționarilor în 2026, iar imaginile surprinse într-un anunț recent arată cât de mult a crescut valoarea acestei piese.

Un vânzător cere nu mai puțin de 3.000 de lei, dar totuşi se poate negocia, pentru o bancnotă de 2.000 de lei, emisă de BNR în 1999, cu ocazia eclipsei totale de Soare din 11 august.

Modul neaşteptat în care te poți îmbogăți

Fotografiile arată că bancnota este în stare bună, cu designul astronomic complet vizibil, culori vii și fără deteriorări majore.

În 2026, astfel de exemplare sunt tot mai greu de găsit, iar colecționarii sunt dispuși să plătească sume considerabile pentru piese în stare bună.

“Destul de ok întreținută. Serie rara. 005A046…”, se arată în anunţ.

Totodată, faptul că vânzătorul oferă și livrare cu verificare sugerează că există cerere reală și că potențialii cumpărători sunt atenți la autenticitate.

Cu cât se vinde o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în 2026

Piața pentru acest tip de bancnote este extrem de variabilă. Exemplarele obișnuite, fără serie specială și cu urme de uzură, se vând în general la preţuri de nimic. Însă pentru bancnote ca cea din anunț — cu serie rară, stare bună și culori intacte — prețurile pot urca rapid.

Totodată, valoarea ridicată se explică prin caracterul unic al bancnotei. O caracteristică specială a acesteia este că fost prima bancnotă românească din polimer și a fost emisă pentru un eveniment astronomic istoric, vizibil perfect din România.

De asemenea, designul spectaculos, cu planete, eclipse și culori vibrante, o transformă într-o piesă iconică pentru colecționari. În plus, seriile mici sau rare, sunt considerate mult mai valoroase.

