Acasă » Știri » Cine și unde l-a găsit pe minorul de 11 ani dispărut în sectorul 2 al Capitalei: ”Părea speriat, timid”

Cine și unde l-a găsit pe minorul de 11 ani dispărut în sectorul 2 al Capitalei: ”Părea speriat, timid”

De: Alina Drăgan 25/01/2026 | 19:16
Cine și unde l-a găsit pe minorul de 11 ani dispărut în sectorul 2 al Capitalei: ”Părea speriat, timid”
Copilul dat dispărut în București, găsit de un șofer STB

Ieri seară, 24 ianuarie, bucureștenii au fost alertați printr-un mesaj Ro-Alert de dispariția unui minor în vârstă de doar 11 ani. Din fericire, micuțul a fost găsit la câteva ore după ce alarma a fost dată. Iar cel care l-a găsit și l-a înapoiat teafăr părinților este un șofer STB. 

La data de 24 ianuarie 2026, Poliția Capitalei a fost sesizată, în jurul orei 18:30, cu privire la dispariția numitului Trifu Gheorghe, în vârstă de 11 de ani. Minorul dispăruse, iar părinții nu reușeau să dea de urma lui. Îngrijorați, aceștia au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Copilul dat dispărut în București, găsit de un șofer STB

Copilul a cărui dispariție a fost semnalată sâmbătă seara în București a fost identificat de un șofer de pe linia troleibuzului 90. Nicolae Barbu l-a observat pe micuț și a știut cum să acționeze. Acum a devenit un erou și a povestit cum s-a întâmplat totul.

Copilul de 11 ani dat dispărut s-a urcat în troleibuz la Grădina Cișmigiu, chiar în fața Primăriei Capitalei, pe Bulevardul Elisabeta.

„Am făcut totul din omenie. Având mai mulți călători în mașină am crezut că e însoțit de cineva. Dar, când am ajuns aproape de Semănătoarea, mi-am dat seama că e, de fapt, singur. L-am abordat, mi-a spus că vrea să ajungă în comuna Pantelimon și că la Arena Națională îl așteaptă mama.

Părea speriat, timid. I-am vorbit cu calm, i-am zis că a greșit direcția și să rămână cu mine pe drumul de întoarcere, că trec chiar pe acolo. L-am pus pe scaunul din față, ca să-l văd mai bine și să-l supraveghez. Mă gândeam că, dacă nu îl așteaptă mama, sun la poliție”, a povestit Nicolae Barbu, șoferul STB.

Pe drumul de întoarcere, șoferul a primit mesajul Ro-Alert care anunța dispariția copilului. L-a recunoscut după semnalmente și atunci a anunțat imediat omenii legii. Aceștia au intervenit și l-au recuperat pe micuț.

„Era ora 21.00. Poliția a ajuns în câteva minute, la a doua stație, Școala Iancului. Am tras pe dreapta, am rugat restul călătorilor să coboare și am lăsat oamenii legii să intervină.

Copilul s-a speriat și mai tare, a refuzat să coboare, dar într-un final, a fost liniștit și preluat cu bine. El a avut încredere cel mai mult în mine. Când a venit poliția s-a panicat un pic. Dar e bine când totul se termină cu bine”, a mai spus șoferul STB.

Casa unor foști concurenți de la Mireasa a fost făcută scrum! Dramă în plin ger: „Suntem distruși. A dispărut totul”

Ce s-a descoperit în soba din casa groazei? Detaliul care schimbă cursul anchetei în cazul morții lui Mario Alin

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat
Știri
Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat
Accident grav cu 7 persoane în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Știri
Accident grav cu 7 persoane în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu securea în propriul magazin
Adevarul
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor.ro
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat
Vești bune despre Michael Schumacher! Fostul campion de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat
Accident grav cu 7 persoane în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Accident grav cu 7 persoane în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un ...
Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă!
Mesajul transmis de bunicul criminalului lui Mario Berinde, după revolta localnicilor din Sânmihaiu ...
Mesajul transmis de bunicul criminalului lui Mario Berinde, după revolta localnicilor din Sânmihaiu Român: ”Nu numai el a fost vinovat”
Dinu Maxer era într-o relație când a cunoscut-o pe Magdalena Chihaia: ”Știam că nu va rămâne ...
Dinu Maxer era într-o relație când a cunoscut-o pe Magdalena Chihaia: ”Știam că nu va rămâne cu fata respectivă”
Gestul emoționant făcut de un polițist la înmormântarea lui Mario Berinde. Imagine sfâșietoare
Gestul emoționant făcut de un polițist la înmormântarea lui Mario Berinde. Imagine sfâșietoare
Vezi toate știrile
×