Cine și unde l-a găsit pe minorul de 11 ani dispărut în sectorul 2 al Capitalei: ”Părea speriat, timid”

Ieri seară, 24 ianuarie, bucureștenii au fost alertați printr-un mesaj Ro-Alert de dispariția unui minor în vârstă de doar 11 ani. Din fericire, micuțul a fost găsit la câteva ore după ce alarma a fost dată. Iar cel care l-a găsit și l-a înapoiat teafăr părinților este un șofer STB.

La data de 24 ianuarie 2026, Poliția Capitalei a fost sesizată, în jurul orei 18:30, cu privire la dispariția numitului Trifu Gheorghe, în vârstă de 11 de ani. Minorul dispăruse, iar părinții nu reușeau să dea de urma lui. Îngrijorați, aceștia au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Copilul dat dispărut în București, găsit de un șofer STB

Copilul a cărui dispariție a fost semnalată sâmbătă seara în București a fost identificat de un șofer de pe linia troleibuzului 90. Nicolae Barbu l-a observat pe micuț și a știut cum să acționeze. Acum a devenit un erou și a povestit cum s-a întâmplat totul.

Copilul de 11 ani dat dispărut s-a urcat în troleibuz la Grădina Cișmigiu, chiar în fața Primăriei Capitalei, pe Bulevardul Elisabeta.

„Am făcut totul din omenie. Având mai mulți călători în mașină am crezut că e însoțit de cineva. Dar, când am ajuns aproape de Semănătoarea, mi-am dat seama că e, de fapt, singur. L-am abordat, mi-a spus că vrea să ajungă în comuna Pantelimon și că la Arena Națională îl așteaptă mama. Părea speriat, timid. I-am vorbit cu calm, i-am zis că a greșit direcția și să rămână cu mine pe drumul de întoarcere, că trec chiar pe acolo. L-am pus pe scaunul din față, ca să-l văd mai bine și să-l supraveghez. Mă gândeam că, dacă nu îl așteaptă mama, sun la poliție”, a povestit Nicolae Barbu, șoferul STB.

Pe drumul de întoarcere, șoferul a primit mesajul Ro-Alert care anunța dispariția copilului. L-a recunoscut după semnalmente și atunci a anunțat imediat omenii legii. Aceștia au intervenit și l-au recuperat pe micuț.

„Era ora 21.00. Poliția a ajuns în câteva minute, la a doua stație, Școala Iancului. Am tras pe dreapta, am rugat restul călătorilor să coboare și am lăsat oamenii legii să intervină. Copilul s-a speriat și mai tare, a refuzat să coboare, dar într-un final, a fost liniștit și preluat cu bine. El a avut încredere cel mai mult în mine. Când a venit poliția s-a panicat un pic. Dar e bine când totul se termină cu bine”, a mai spus șoferul STB.

