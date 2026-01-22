Acasă » Știri » Casa unor foști concurenți de la Mireasa a fost făcută scrum! Dramă în plin ger: „Suntem distruși. A dispărut totul”

Casa unor foști concurenți de la Mireasa a fost făcută scrum! Dramă în plin ger: „Suntem distruși. A dispărut totul”

De: David Ioan 22/01/2026 | 20:03
Casa unor foști concurenți de la Mireasa a fost făcută scrum! Dramă în plin ger. Foto: Instagram

Mihaela Cavcaliuc și Ștefan Drăguș, cunoscuți publicului după participarea la emisiunea „Mireasa”, prezentată de Simona Gherghe, se confruntă cu o situație extrem de dificilă. Cei doi au rămas fără locuință după ce un incendiu puternic a izbucnit în casa lor, în seara precedentă, distrugând totul în doar câteva minute.

Imaginile publicate ulterior pe rețelele sociale arată proporțiile dezastrului, locuinţa fiind distrusă complet, fără şanse de salvare.

Vestea tragică a fost împărtășită de Mihaela, pe Instagram, unde a postat imagini cu ceea ce a mai rămas din casă. Deși nu a oferit detalii suplimentare despre cauzele incendiului, Mihaela a subliniat că, din fericire, toți membrii familiei au scăpat nevătămați.

Foto: Instagram

„Suntem distruși. În câteva minute, a dispărut totul. Revin mâine, astăzi nu sunt în stare. Mâine vă povestim. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem toți în viață”, a scris aceasta, pe Instagram.

Locuința afectată era casa în care Ștefan crescuse, un spațiu încărcat de amintiri, care a fost mistuit complet de flăcări. Focul a distrus mobilierul, electrocasnicele, hainele și toate bunurile personale ale familiei.

Dramă în plin ger

În urma tragediei, cei doi au decis să facă public un apel umanitar, solicitând sprijinul comunității online pentru a putea depăși această perioadă dificilă. Ștefan a transmis un mesaj amplu, explicând situația și rugând oamenii să îi fie alături:

„După cum știți, aseară pe la ora 8 am fost loviți de o tragedie. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, ne-a luat casa foc. A ars tot. Casa în care am copilărit, am trăit, am crescut. Vin cu un apel către dumneavoastră, dacă se poate, nu prea îmi stă în caracter, orice ajutor e binevenit și vă rugăm, dacă puteți, cu orice sumă, orice lucru, haina, orice este binevenit”.

