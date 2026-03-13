Acasă » Știri » Cine plătește amenda dacă pasagerul nu poartă centura de siguranță. Poliția Rutieră a explicat clar situația

De: Andreea Stăncescu 13/03/2026 | 09:42
Cine plătește amenda dacă pasagerul nu poartă centura de siguranță. Poliția Rutieră a explicat clar situația
Cine plătește amenda pentru nepurtarea centurii de siguranță / Sursa foto: Freepik

Purtarea centurii de siguranță este una dintre cele mai simple și eficiente metode de protecție în trafic. Chiar dacă regula este cunoscută de majoritatea șoferilor și pasagerilor, există încă situații în care aceasta este ignorată, mai ales pe locurile din spate ale mașinii. Legislația rutieră din România stabilește însă foarte clar cine răspunde atunci când această obligație nu este respectată și ce sancțiuni pot fi aplicate.

În cazul pasagerilor adulți, responsabilitatea este individuală. Fiecare persoană majoră care se află într-un autovehicul trebuie să își pună centura de siguranță pe durata deplasării. Dacă această regulă nu este respectată, pasagerul respectiv poate fi sancționat contravențional. Situația este diferită atunci când în mașină se află copii, deoarece șoferul este cel care trebuie să se asigure că minorii sunt transportați în condiții corespunzătoare de siguranță.

Regulile pentru transportul copiilor sunt stricte. Minorii cu o înălțime de până la 135 de centimetri trebuie să fie așezați în scaune speciale adaptate vârstei și dimensiunilor lor. Copiii mai înalți pot folosi centura de siguranță a mașinii, însă aceasta trebuie poziționată corect, astfel încât să nu treacă peste gât sau peste față. În majoritatea situațiilor, minorii trebuie transportați pe bancheta din spate a vehiculului.

Sursa foto: Freepik

Amenzi pentru cei care nu poartă centrura

Există și câteva excepții prevăzute de lege. De exemplu, în anumite situații, copiii pot călători fără dispozitive speciale atunci când folosesc transportul public sau taxiul, cu condiția să nu stea pe locul din față. De asemenea, persoanele care au recomandare medicală pot fi scutite de purtarea centurii.

Nerespectarea acestor reguli atrage amenzi, iar în unele cazuri șoferii pot primi și puncte de penalizare. În cazul unui accident, aceasta reduce semnificativ riscul de răniri grave și contribuie la menținerea ocupanților în poziție sigură pe scaun.

„În cazul adulților, neutilizarea centurii de siguranță este sancționată diferit. Șoferul care încalcă această regulă riscă o amendă de 2-3 puncte și două puncte de penalizare, în timp ce pasagerii adulți pot primi aceeași sancțiune contravențională, respectiv 2-3 puncte amendă, însă fără puncte de penalizare.

În cazul minorilor, responsabilitatea revine conducătorului auto, care trebuie să se asigure că aceștia sunt transportați în condiții de siguranță. Nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare.”, a transmis un reprezentand al Poliției Rutiere.

