KPop Demon Hunters revine pe Netflix? Anunțul oficial pe care fanii îl așteptau

Vești bune pentru iubitorii KPop Demon Hunters (Fetele Kpop la vânătoare de demoni): platforma Netflix a confirmat continuarea filmului care a creat frenezie la nivel global. Din păcate, însă, așteptarea va fi una lungă.

KPop Demon Hunters revine pe Netflix, dar nu mai devreme de anul 2029. Anunțul a fost făcut pe 12 martie de companie, pe contul oficial de X. Decizia vine în urma valului de comentarii din partea fanilor, la scurt timp după ce producția a intrat în Top 10 pe Netflix.

Continuarea filmului din 2025 va fi regizată de echipa creativă originală, Maggie Kang și Chris Appelhans, și va fi produsă de Netflix în colaborare cu Sony Pictures Animation. Informațiile au fost publicate într-un comunicat oficial, după ce fanii s-au arătat nerăbdători să afle ce se va întâmpla cu „KPop Demon Hunters”.

„Simt o mândrie imensă, ca regizor coreean, că publicul își dorește mai mult din această poveste coreeană și din personajele noastre coreene. Există mult mai multe lucruri de explorat în universul pe care l-am creat și abia aștept să vi le arăt. Acesta este doar începutul”, a declarat Maggie Kang în comunicat.

Netflix susține că această continuare a filmului „Fetele Kpop la vânătoare de demoni” este parte dintr-un acord mai amplu cu Maggie Kang și Chris Appelhans. Se pare că cei doi au semnat un contract exclusiv pe mai mulți ani cu platforma de streaming pentru a scrie și regiza proiecte animate. Pe scurt, fanii acestui gen de producții vor avea, în viitorul îndepărtat, parte de multe surprize.

„Aceste personaje sunt ca o familie pentru noi, iar lumea lor a devenit a doua noastră casă. Suntem entuziasmați să le scriem următorul capitol, să le provocăm, să le vedem evoluând și să continuăm să împingem limitele modului în care muzica, animația și povestea pot fi îmbinate”, a spus Appelhans.

IT’S OFFICIAL HUNTERS 💫 KPOP DEMON HUNTERS will return for a sequel written and directed by Maggie Kang and Chris Appelhans. “I feel immense pride as a Korean filmmaker that the audience wants more from this Korean story and our Korean characters. There’s so much more to this… pic.twitter.com/QjxD9CV4Hw — Netflix (@netflix) March 12, 2026

Filmul a avut premiera în iunie 2025 pe Netflix și a ajuns rapid în top 10. Este un musical fantasy de acțiune ce urmărește povestea unui popular grup K-pop de fete, HUNTR/X, care duc o viață dublă. Pe scenă sunt cântărețe de excepție, veritabile staruri pop, iar în secret se luptă cu demonii din trupa rivală de băieți, Saja Boys.

Din distribuție fac parte:

Arden Cho, cunoscută din serialul „Teen Wolf”

actorul de K-drama Ahn Hyo Seop

May Hong

Yoo Ji Young

Kim Yun Jin

Daniel Dae Kim

Ken Jeong

Lee Byung Hun, cunoscut din „Squid Game”

Ejae, Audrey Nuna și Rei Ami – care interpretează vocile muzicale ale membrilor HUNTR/X în film – sunt programate să cânte single-ul la gala Premiilor Oscar 2026.

La scurt timp după lansare, „KPop Demon Hunters” a ajuns în top 10 pe Netflix timp de 4 zile consecutive. În prima zi, a deținut prima poziție în 17 țări, iar din a doua zi a ajuns pe primul loc în 41 de țări. În noiembrie 2025, Netflix finalizase deja un acord pentru realizarea celui de-al doilea film. Din păcate, continuarea nu va putea apărea mai devreme de anul 2029.

Informația a fost vehiculată neoficial încă din februarie 2026, când Mark Sonnenblick, compozitorul pieselor din „KPop Demon Hunters” și coautor al hitului „Golden”, le-a făcut fanilor o mărturisire. Acesta a spus că o „continuare este în lucru”. Piesa „Golden” a fost premiată la Globurile de Aur, la Critics’ Choice Awards, a câștigat un Grammy și este nominalizată la Premiile Oscar 2026.

În prezent, nu se cunosc multe detalii despre acțiunea din „KPop Demon Hunters” 2. Speculațiile sunt în jurul grupului HUNTR/X și, cel mai probabil, o aprofundare în viețile celor trei protagoniste. Într-un interviu, co-regizoarea a explicat că originile membrilor HUNTR/X au fost lăsate deoparte în primul film.

„Am încercat să realizăm o poveste de origine care, de fapt, să nu fie o poveste clasică de origine, într-un concept complet nou pentru public. Ce anume le-a adus pe aceste fete în HUNTR/X și le-a transformat în vânători de demoni? Care este povestea fiecăreia? Cum au fost alese? Cum arată drumul lor? Pur și simplu nu a existat spațiu în film pentru a arăta toate aceste lucruri. A trebuit să alegem ce este esențial pentru poveste, iar acelea sunt informațiile pe care le-am prezentat”, a declarat Kang pentru Entertainment Weekly.

