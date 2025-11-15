Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Vești bune pentru fanii Labubu! O franciză cinematografică poate apărea în următorii ani

Vești bune pentru fanii Labubu! O franciză cinematografică poate apărea în următorii ani

De: Andreea Stăncescu 15/11/2025 | 12:43
Vești bune pentru fanii Labubu! O franciză cinematografică poate apărea în următorii ani
Labubu ar putea ajunge pe micile ecrane / Sursa foto: Shutterstock
Vești bune pentru fanii Labubu din întreaga lume! Jucăria cunoscută de toată lumea, care a înregistrat numeroase vânzări și a devenit un reper pentru noua generație de colecționari, ar putea ajunge acum și pe marile ecrane. Proiectul se află într-o fază incipientă și urmează să aflăm noi vești în viitor cu privire la producție. 

Sony Pictures, cunoscută pentru filmele „Jumanji” și pentru animații precum „KPop Demon Hunters”, a achiziționat drepturile de ecranizare pentru celebra serie chinezească de păpuși. Planul este de a realiza un film și, dacă proiectul va avea succes, de a transforma brandul într-o franciză cinematografică.

Labubu / Sursa foto: Profimedia

Popularitatea jucăriilor a explodat în ultimul an

Deși Labubu a debutat pe piață în 2015, popularitatea sa a explodat recent, trecând de la un public de nișă la o adevărată frenezie în rândul fanilor. Păpușile cu un design unic, produse de compania chineză Pop Mart, sunt vândute în cutii-surpriză, astfel încât personajul exact rămâne necunoscut până la deschidere, un element care a alimentat și piața secundară de colecționari.

Popularitatea sa a fost amplificată de aparițiile în social media și de susținerea unor celebrități, transformând Labubu într-un simbol al creativității și al trendurilor actuale. Succesul comercial și impactul cultural fac ca această marcă să fie un candidat ideal pentru o adaptare cinematografică în viitor.

Momentan, proiectul se află într-o fază foarte incipientă, fără regizori sau producători atașați, iar Sony Pictures nu a făcut comentarii suplimentare. Achiziționarea drepturilor este, de fapt, un pariu pe relevanța continuă a Labubu în următorii ani și pe capacitatea brandului de a atrage publicul în cinematografe.

