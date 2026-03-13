Acasă » Știri » Se mai poate mânca pizza, dacă a stat mai mult de 24 de ore în frigider? Cât rezistă, de fapt

De: Elisa Tîrgovățu 13/03/2026 | 10:17
Sursa foto: Pixabay

Pizza este unul dintre cele mai populare și apreciate preparate din lume și, de multe ori, rămân câteva felii pentru a doua zi. Mulți oameni se întreabă însă dacă pizza mai este sigură pentru consum după ce a stat o zi sau mai mult în frigider. Răspunsul vine de la csid.ro și este unul liniștitor: pizza poate fi consumată fără probleme chiar și după 24 de ore, atât timp cât a fost păstrată corect.

Conform regulilor generale de siguranță alimentară, pizza poate rezista în siguranță în frigider timp de aproximativ 3–4 zile. Pe de altă parte, pentru ca acest lucru să fie valabil, trebuie respectate câteva condiții esențiale de depozitare.

În multe gospodării, pizza rămasă de la cină este consumată a doua zi la prânz sau chiar la micul dejun. Atâta timp cât a fost pusă în frigider relativ repede după ce a fost gătită sau livrată, pizza nu prezintă riscuri după 24 de ore.

Temperatura scăzută din frigider încetinește dezvoltarea bacteriilor și ajută la păstrarea alimentelor într-o stare sigură pentru consum. De aceea, felii de pizza păstrate peste noapte sunt, în general, perfect sigure pentru a fi mâncate a doua zi.

