Cotele la pariuri pentru Oscar 2026. Actrița care conduce cursa pentru marele trofeu

De: Irina Maria Daniela 12/03/2026 | 13:51
Cotele la pariuri pentru Oscar 2026. Sursa foto: colaj Cancan.ro
Pe 15 martie se va desfășura cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar 2026. Evenimentul va avea loc la renumitul Dolby Theatre, din Los Angeles, și va începe la ora 19:00, ora Americii. În România, transmisiunea live va începe în noaptea de duminică spre luni, de la ora 01:00, ora noastră.

Ediția din acest an promite să fie spectaculoasă, după ce două mari filme se duelează pentru celebra statuetă aurie. Este vorba despre „Sinners”, care a stabilit un record de nominalizări, și „One Battle After Another”, care a adunat 11 nominalizări. Printre categoriile importante care vor fi premiate se numără și „Cea mai bună actriță”.

Cotele la pariuri pentru Oscar 2026

Casele de pariuri din America și din România au stabilit deja marea favorită la trofeul auriu de la Premiile Oscar 2026. Actrița care are cele mai mari șanse să plece acasă cu premiul cel mare este Jessie Buckley din filmul „Hamnet”. Aceasta are o cotă la casele de pariuri Superbet de 1.02 și niciuna dintre actrițele nominalizate nu are șanse să o ajungă din urmă.

„Hamnet” este un film dramatic istoric din 2025, regizat de Chloé Zhao. Regizoarea a scris scenariul împreună cu Maggie O’Farrell, iar acțiunea este bazată pe romanul acesteia, publicat în 2020. Filmul a fost nominalizat și la categoria „Cel mai bun film” la Premiile Oscar 2026, cu o cotă la pariuri de 20.00, având șanse mici la trofeul auriu.

Nominalizările „Cea mai bună actriță” la Oscar 2026

  • Jessie Buckley, „Hamnet” – cotă 1.02
  • Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You” – cotă 20.00
  • Kate Hudson, „Song Sung Blue” – cotă 25.00
  • Renate Reinsve, „Sentimental Value” – cotă 25.00
  • Emma Stone, „Bugonia” – cotă 25.00

„Cea mai bună actriță în rol secundar” – cote la pariuri

Printre categoriile pe care iubitorii cinematografiei de la Hollywood pot paria din România se numără și „Cea mai bună actriță în rol secundar”. Favorita serii de 15 martie este nimeni alta decât Amy Madigan, pentru rolul din filmul „Weapons”. Aceasta are o cotă de 2.00 și este urmată în topul preferatelor de Wunmi Mosaku, actrița din „Sinners”, cu o cotă de 2.75, și de Teyana Taylor, din „One Battle After Another”, cotată cu 3.00.

  • Elle Fanning, „Sentimental Value” – cotă 100.00
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value” – cotă 40.00
  • Amy Madigan, „Weapons” – cotă 2.00
  • Wunmi Mosaku, „Sinners” – cotă 2.75
  • Teyana Taylor, „One Battle After Another” – cotă 3.00

