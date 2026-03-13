Adevărul despre puii galbeni din comerț. Sunt sau nu vopsiți?

Puiul galben din magazine a devenit unul dintre cele mai controversate subiecte, la capitolul alimente sănătoase din comerț. Ba chiar mai mult de atât, în ultimele zile a ajuns în centrul unui scandal, după declarațiile unor oficiali ai statului român care au stârnit confuzie printre consumatori.

Totul a pornit de la afirmațiile potrivit cărora anumite produse ar fi „vopsite” pentru a părea mai atractive pe raft. Pentru a lămuri situația, specialiștii din domeniul creșterii păsărilor și producătorii au explicat cum apare culoarea galbenă a pielii puiului și care este, de fapt, rolul.

Discuția contradictorie dintre autorități

Dezbaterea a luat amploare după declarațiile lui Horia Constantinescu, care ocupa la acel moment funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. El a susținut că unele produse de pe piață ar fi „îngălbenite” pentru a părea mai atractive.

„Există o vorbă care spune că umbli cu cioara vopsită. Dar iată că varianta modernă se referă la puiul de găină vopsit. Există operatori economici care își vopsesc aceste produse pentru a ne induce în eroare. Dar și aici se întâmplă o minune: unii dintre pui sunt vopsiți prin hrănire, pentru ca vopseaua să pătrundă în țesut și să nu poată fi spălată. (…) Interesant este, și vă rog să citiți prospectul, că și ouăle capătă altă culoare odată ce este folosită mâncare amestecată cu produsele specifice păcălirii noastre”

Pe de altă parte, vicepreședintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Dănuț Păle, a respins ferm aceste afirmații și a mărturisit că pigmentarea pielii puiului este strict legată de hrana acestuia.

„Într-adevăr, se folosesc în reţetele furajere atât pigmenţi naturali pe care îi găsim în porumb şi în lucernă, dar şi dintre aceia sintetici care dau acea culoare galben, dar care au fost aprobaţi de autoritatea de reglementare şi sunt folosiţi în hrana păsărilor.”

De ce are puiul pielea galbenă

Profesorul universitar Marius Giorgi Usturoi, de la Facultatea de Zootehnie a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, explică, pentru romania.europalibera.ro, faptul că apariția puiului galben în România este relativ recentă și a fost determinată în mare parte de solicitarea consumatorilor.

Conform spuselor sale, există două modalități prin care puiul poate avea pielea galbenă. Una dintre ele se bazează pe utilizarea unor rase sau tipuri de pui cu creștere lentă. Ele au în mod natural această caracteristică. Acest tip de pasăre este crescut, de regulă, în spații deschise. Astfel, carnea sa conține mai puțină apă și mai multă substanță uscată.

Totodată, și producătorii au același punct de vedere. Puiu Ilisei, proprietarul unei ferme de pui de carne, consideră că diferența dintre puiul galben și cel cu pielea albă este legată în principal de modul de hrănire, conform playtech.ro.

