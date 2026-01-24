Minor dispărut în sectorul 2 din Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui copil în vârstă de 11 ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile. A fost emis și mesaj Ro-Alert.

UPDATE 21:40: Poliția Capitalei informează că minorul în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi, a fost găsit și se află în afara oricărui pericol.

Poliția Capitalei a fost sesizată la data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 18:30, cu privire la dispariția numitului Trifu Gheorghe, în vârstă de 11 de ani. Se pare că minorul a dispărut, iar părinții nu reușesc să dea de urma lui. Îngrijorați, aceștia au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Trifu Gheorghe sunt: înălțime – 135cm, greutate – 40 kg, păr negru, ochi căprui.

La momentul dispariției băiatul de 11 ani purta: o geacă gri, pantaloni albaștri și ochelari negri.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Trifu Gheorghe este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Minor dispărut în Sectorul 2 al Capitalei

Un băiat de 11 ani a dispărut din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliția a emis un mesaj Ro-Alert, la scurt timp după eveniment.

„La data de 24.01.2026,ora 18:30,Politia Capitalei a fost sesizata cu privire la disparitia minorului TRIFU GHEORGHE în varsta de 11 ani din Bucuresti,Sector 2.Semnalmente:1,35m,40kg;par negru;ochi caprui;Imbracaminte:geaca gri,pantalon albastru,ochelari negri.Orice informatie va fi transmisa la 112.Pentru a vizualiza fotografia şi detaliile, accesati https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/trifu-gheorghe- 20140526 din pagina web a Poliției Române-D.G.P.M.B” a transmis Poliția Capitalei prin mesajul de urgență.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Trifu Gheorghe. Este lege

Cine îl vede pe Trifu Gheorghe este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

