Acasă » Știri » Dramă cumplită în Cluj! Copil de 4 ani, dispărut în apele înghețate ale Someșului Mic

Dramă cumplită în Cluj! Copil de 4 ani, dispărut în apele înghețate ale Someșului Mic

De: Simona Vlad 23/01/2026 | 20:20
Clipe de groază în Gherla, județul Cluj. Un băiețel de doar 4 ani a căzut în apele reci ale Someșului Mic, după ce a mers la derdeluș pe malul râului. Totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. Copilul era însoțit de alți doi minori. La un moment dat, el și un alt băiețel, de 5 ani, au alunecat direct în apă.

Un adolescent de 17 ani, aflat în apropiere, a sărit imediat să ajute. A reușit să scoată la mal doar unul dintre copii. Celălalt a fost luat de curent. Martorii spun că apa era extrem de rece, iar malul alunecos a făcut intervenția și mai dificilă.

La 112 s-a sunat imediat. În scurt timp, zona a fost împânzită de echipaje de pompieri, polițiști și scafandri. Salvatorii au început căutările contracronometru. Fiecare minut contează în astfel de situații, mai ales când temperaturile sunt atât de scăzute.

Operațiunea este una dificilă. Vizibilitatea în apă este redusă, iar curentul râului poate îngreuna intervenția. Autoritățile speră la un miracol. Între timp, familia copilului trăiește clipe de coșmar pe malul râului.

Lanț de incidente nefericite în apele din România

Incidentul vine la doar câteva zile după un alt caz care a șocat România. O fetiță de 5 ani a fost salvată în ultima clipă din apa înghețată a unui lac din Craiova. Atunci, intervenția rapidă a făcut diferența dintre viață și moarte.

Tragediile de acest fel readuc în atenție pericolul zonelor înghețate și al malurilor abrupte, mai ales în sezonul rece. O clipă de neatenție poate avea urmări devastatoare.

Căutările în cazul băiețelului din Gherla sunt în plină desfășurare. Salvatorii nu renunță, iar toată comunitatea speră la o veste bună.

