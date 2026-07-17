Rică Răducanu a ieșit din spital, dar calvarul nu s-a încheiat! Cum se simte la două săptămâni de la accident: „Am tot spatele vânăt, îmi e greu să respir”

Rică Răducanu a spus cum se simte la două săptămâni de la incidentul pe care l-a suferit! Fostul fotbalist a trecut prin momente dificile după un accident în apropierea locuinței sale. În vârstă de 80 de ani, fostul mare portar al Rapidului a fost luat cu salvarea și transportat de urgență la spital, acolo unde i s-au acordat îngrijiri medicale. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat cum se simte, cine a avut grijă de el în toată această perioadă, dar și ce dorință are pentru viitor.

Fostul mare portar al Rapidului, Rică Răducanu, a trecut prin momente grele după ce a suferit un accident. Fostul fotbalist în vârstă de 80 de ani a ajuns de urgență la spital după ce a căzut pe scări și s-a ales cu mai multe traumatisme. A fost internat la Spitalul Muncipal din Mangalia acolo unde i s-au acordat îngrijiri medicale, în urma numeroaselor traumatisme pe care le-a suferit. După două săptămâni de îngrijiri medicale, Rică Răducanu a fost extrenat, dar starea lui de sănătate este încă fragilă.

Rică Răducanu a fost externat din spital, dar are în continuare probleme: „Am tot spatele vânăt, îmi e greu să respir”

Rică Răducanu a fost grav rănit într-un incident care i-a provocat două coaste fracturate, o luxație la umăr și lovituri la nivelul capului. Deși au trecut două săptămâni de recuperare și a avut parte de îngrijiri medicale, fostul portar al Rapidului ne-a dezvăluit cât de serioasă a fost căzătura, dar și ce leziuni i-a provocat.

„Eram la locuința de la mare, erau niște copii pe scări, am vrut să-i ajut că ploua tare și am căzut pe scări. Au chemat salvarea, aveam dureri mari, am căzut rău. Nu am avut de ce să mă țin și m-am dus de-a berbeleacul”, a spus Rică Răducanu.

Fostul fotbalist spune că are dureri mari și dificultăți la respirație, fapt pentru care, pentru moment, este imobilizat într-un scaun cu rotile. Spirjinul său este însă soția lui care îl îngrijește cu atenție.

„Sunt în convalescență, am două coaste rupte și la umăr m-am lovit. Am tot spatele vânăt, îmi e greu să respir. Stau într-un scaun. E urâtă treaba că mă doare, mă mai dă soția mea cu unguent pe spate”, a mai declarat el pentru CANCAN.RO.

Cu toate că medicii i-au recomandat odihnă și cât mai puțin efort, Rică Răducanu nu a rezistat prea mult departe de locul în care își petrece cea mai mare parte a timpului. Așa cum știm, fostul portat al Rapidului deține un restaurant pe litoral, astfel că zi de zi este văzut acolo. Spune că, deși mai are dureri, printre oameni se simte cel mai bine.

„Nu mai sunt internat, sunt la restaurant. Nu întreabă lumea de mine că nu e lume. Am decis să vin la restaurant că așa îmi place, stau aici, mai vorbim, mai facem o poză. Eu am mai avut un accident nasol, dar eram tânăr atunci, acum trece mai greu. Medicii mi-au zis să am grijă, să nu fac efort, o să treacă în timp. Când îți rupi coastele nu ai ce să faci, te recuperezi greu. Asta este, mai sunt și încercări în viață”, a spus Rică Răducanu.

Ce echipă speră fostul portar să câștige Campionatul Mondial de Fotbal: „Dacă nu pot să țin cu România, sper să câștige Spania”

Și, pentru că orice lucru rău vine și cu unul bun, Rică Răducanu mai uită de dureri prin prisma Campionatului Mondial de Fotbal și dezvăluie că nu ratează niciun meci. Are și o echipă favorită, astfel că fiecare meci e trăit cu sufletul la gură.

„Nepoții au fost vara asta aici, nu mai vin. Sunt cu mondialul, se uită la meciuri. Eu țin cu Spania, sper să câștige. Dacă nu pot să țin cu România că nu a ajuns, atunci să câștige Spania. E greu cu Messi, nu te mai înțelegi cu el. Eu mă uit cu drag, pun suflet când mă uit”, a mai declarat el pentru CANCAN.RO.

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