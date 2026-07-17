Acasă » Exclusiv » Loredana Chivu a tăiat nunta de pe listă! Experiența din Asia Express a făcut-o să-și revizuiască radical viața

Loredana Chivu a tăiat nunta de pe listă! Experiența din Asia Express a făcut-o să-și revizuiască radical viața

De: Loriana Dasoveanu 17/07/2026 | 17:13
Loredana Chivu a tăiat nunta de pe listă! Experiența din Asia Express a făcut-o să-și revizuiască radical viața
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Loredana Chivu a avut parte de un an plin de schimbări! Fosta asistentă tv va putea fi urmărită din toamnă în noul sezon Asia Express, acolo unde a făcut echipă cu Ana Maria Mocanu. Vedeta povestește că experiența din China și Uzbekistan a fost plină de provocări care au ajutat-o să își depășească limitele, să scape de fricile care o urmăreau de ani buni, dar, cel mai important, au determinat-o să privească viața cu alți ochi. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Loredana a vorbit despre procesul ei de maturizare, despre intervenția pe care și-o dorește în viitor, dar și a explicat și de ce nu mai vrea să ajungă în fața altarului. 

Anul 2026 a început cum nu se poate mai bine pentru Loredana Chivu. A plecat în aventura Asia Express, ea și Ana Maria Mocanu fiind una dintre echipele surpriză ale sezonului nouă care va începe în toamnă (vezi aici data oficială), a revenit în țară și a fost pusă pe schimbări. Vedeta spune că experiența a făcut-o să își reevalueze prioritățile, să renunțe la temeri și chiar să își schimbe viziunea asupra propriei persoane. A slăbit, și-a schimbat look-ul și susține că, dincolo de transformarea fizică, cea mai importantă a fost schimbarea interioară. Ce spune despre toate acestea, dar și despre procesul cu clinica estetică, aflați în rândurile următoare.

Loredana Chivu, dezvăluiri despre Asia Express și schimbările din viața ei: „M-am concentrat pe carieră”

Loredana Chivu a povestit cum a fost experiența Asia Express pentru ea. Șatena ne-a dezvăluit că a reușit să-și depășească fricile și limitele pe care le avea și că s-a întors de acolo mai bogată în experiențe, dar mai slabă la trup.

„Experiența din Asia Express a fost foarte, foarte frumoasă. Mi-am depășit limitele, toate fricile pe care le aveam. M-am înțeles foarte bine și cu Ana, o să vedeți când începe emisiunea. Abia aștept să revăd momentele din Asia. O să fie un sezon incendiar și foarte amuzant. M-am întors cu toate bateriile încărcate de acolo și mi-am schimbat modul de a vedea viața. O experiență de genul acesta este unică. Nu am fost acolo să demonstrez ceva cuiva, am vrut doar să-mi testez eu limitele și să scap de frici”, a povestit Loredana Chivu. 

Loredana Chivu spune cât de mult a schimbat-o experiența Asia Express
Loredana Chivu spune cât de mult a schimbat-o experiența Asia Express

Și, pentru că în ultimii ani recunoaște că s-a maturizat mult, vedeta vrea să își facă alte schimbări fizice. De data aceasta nu vrea să mai mărească nimic, dimpotrivă.

„M-am concentrat mai mult pe carieră și pe mine. Înainte de a pleca în Asia aveam cu 6 kg în plus, am mai slăbit, am schimbat acum nuanța părului, am mai ajustat lucruri la mine. Mi-am făcut o blefaroplastie, dar nu recent, de doi ani cam așa și în rest nu mi-am mai făcut operații și nici nu am în plan. Vreau doar sânii să îi fac mai mici pentru că nu mai rezonez cu exagerările”, a spus ea pentru CANCAN.RO

Ce spune fosta asistentă despre procesul cu clinica estetică: „Am îngropat trecutul”

Fiindcă tot am adus vorba despre intervenții estetice, vă reamintim că Loredana Chivu a fost ani la rând într-un proces cu o clinică estetică a cărui patron este Valentin Burada. Vedeta a încearcat să își facă dreptate, spune ea, în urma unei intervenții efectuate în clinica vedetelor care ar fi decurs prost. După ce l-a acuzat pe medic de malpraxis și a cerut daune de 300.000 de euro, reprezentanții clinicii au dat-o în judecată pe fosta asistentă. La acel moment, judecătorii au dat câștig de cauză clinicii și au obligat-o pe Loredana să plătească 250.000 de euro. Acum, vedeta spune că vrea să dea uitării tot trecutul și suferința provocată de acea intervenție și privește cu optimism spre viitor.

S-a încheiat după atâta timp, am îngropat trecutul, sunt ok”, a punctat Loredana Chivu.

Se spune că „graba strică treaba”, iar Loredana Chivu pare să se ghideze după asta în ceea ce privește momentul în care va ajunge la altar. Șatena nu se grăbește să se mărite, dimpotrivă. Odată cu trecerea anilor, a devenit mai selectivă cu cei care au acces în viața ei.

Fosta asistentă tv s-a maturizat mult în ultima perioadă
Fosta asistentă tv s-a maturizat mult în ultima perioadă

„Nu știu, dar cu siguranță prea curând nu. Nu îmi doresc acest lucru în momentul de față. Știi cum e că odată ce nu te-ai măritat până la 30 de ani, după 30 de ani devii mai pretențioasă, mult mai selectivă și e mai complicat. Dar eu, sincer, nu-mi doresc. Căsătoria mi se pare un pas foarte important și trebuie făcut atunci când simți cu adevărat și toate semnele sunt că trebuie să faci pasul acesta”, a mai spus Loredana Chivu pentru CANCAN.RO

Până când își va găsi alestul, Lore are în plan să se distreze cât curpinde alături de prieteni și cei apropiați.

„Eu am zis că vreau să profit din plin de vara asta. Dacă s-ar putea să fie vară permanent, ar fi perfect, îmi place mult vara. M-am întors din Asia și vreau să merg în vacanță ori în Spania, ori în Grecia. O să fie o vacanță în familie și cu câțiva prieteni”,  a precizat ea. 

CITEȘTE ȘI: Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au găsit metoda să facă bani la Asia Express 2026. Au plecat pe Drumul Mătăsii cu strategia pusă la punct

ACCESEAZĂ ȘI: „Patronașul” îi dă lovitura finală Loredanei Chivu. A cerut daune de 300.000 €, dar procesul s-a încheiat prost pentru blondină!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.
Comentarii 1
  • kiki

    Felicitări pentru acest articol foarte bine documentat! Apreciez modul în care ați prezentat transformarea Loredanei Chivu, nu doar ca pe o schimbare fizică, ci ca pe un proces profund de maturizare și reevaluare a priorităților. Este admirabil cum experiența Asia Express a ajutat-o să-și depășească fricile și să privească viața cu alți ochi. Decizia ei de a amâna căsătoria și de a fi mai selectivă în privința relațiilor demonstrează o înțelepciune câștigată în timp, nu o teamă de angajament. Faptul că a reușit să „îngroape trecutul” și să meargă mai departe după atâta timp de procese și suferință arată o reziliență remarcabilă.

    Aș adăuga o perspectivă personală: trăim într-o societate care pune o presiune enormă pe femei, mai ales după anumită vârstă, să se conformeze anumitor etaloane – să se căsătorească, să arate într-un anumit fel, să aibă o anumită imagine. Decizia Loredanei de a face sânii mai mici pentru că „nu mai rezonează cu exagerările” este simbolică pentru o eliberare mai largă de standardele impuse. Este curajos să alegi autenticitatea în detrimentul imaginii construite pentru aprobarea altora. Experiențele extreme, precum Asia Express, au acest dar – ne scot din zona de confort și ne obligă să ne întrebăm ce contează cu adevărat pentru noi, nu ce ne spun alții că ar trebui să conteze. Sper că tot mai multe femei vor avea curajul să-și redefinească propriile reguli, așa cum a făcut ea.
    By Glow Up

Recomandarea video

Iți recomandăm
Rică Răducanu a ieșit din spital, dar calvarul nu s-a încheiat! Cum se simte la două săptămâni de la accident: „Am tot spatele vânăt, îmi e greu să respir”
Exclusiv
Rică Răducanu a ieșit din spital, dar calvarul nu s-a încheiat! Cum se simte la două săptămâni de…
Vica Blochina a fost sufletul petrecerii în LOFT, fără noul iubit la braț. Blondina și-a luat gașca și a ieșit la atac pe litoral
Exclusiv
Vica Blochina a fost sufletul petrecerii în LOFT, fără noul iubit la braț. Blondina și-a luat gașca și…
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu reporterii după ea în căutare de „nereguli”. Administratorii se plâng că dau faliment. Ministra scoate până și traversele de lemn de pe plaje
Gandul.ro
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu...
Au plecat în vacanță în Halkidiki, dar nu s-au mai întors: un cuplu a murit împreună cu bebelușul lor, iar fiica de 7 ani luptă pentru viață
Adevarul
Au plecat în vacanță în Halkidiki, dar nu s-au mai întors: un cuplu...
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două zile de căutări
Digi24
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două situații s-a întâmplat”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Cristea, despre efectele adverse ale tratamentului pentru slăbit pe care l-a urmat: „În două...
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii de aprecieri
Click.ro
Selly și părinții lui, împreună la inaugurarea Nibiru. Imaginile emoționante au strâns zeci de mii...
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în magistratură, la 5 luni după pensionare
Digi 24
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în magistratură, la 5...
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată
Digi24
Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale...
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor.ro
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Momentul în care o dronă de 450$ lovește un elicopter de 19 mil.$
go4it.ro
Momentul în care o dronă de 450$ lovește un elicopter de 19 mil.$
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu reporterii după ea în căutare de „nereguli”. Administratorii se plâng că dau faliment. Ministra scoate până și traversele de lemn de pe plaje
Gandul.ro
Diana Buzoianu își face PR pe plajele goale din Mamaia. Se plimbă cu reporterii după...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum au fost surprinși Mihaela și Horațiu Anastasescu pe camerele de supraveghere, înainte de dispariție
Cum au fost surprinși Mihaela și Horațiu Anastasescu pe camerele de supraveghere, înainte de dispariție
Doliu în lumea filmului! A murit ”doamna cu porumbeii” din filmul Singur acasă
Doliu în lumea filmului! A murit ”doamna cu porumbeii” din filmul Singur acasă
Cele 3 zodii care dau lovitura în acest weekend. Au triplu noroc: bani, carieră și dragoste
Cele 3 zodii care dau lovitura în acest weekend. Au triplu noroc: bani, carieră și dragoste
Ei sunt marii câștigători Mireasa, sezonul 13. Au plecat acasă cu premiul de 40.000 de euro
Ei sunt marii câștigători Mireasa, sezonul 13. Au plecat acasă cu premiul de 40.000 de euro
Jessica, un model de 24 de ani, a fost dată dispărută pe 13 iulie 2026. După 3 zile, a fost găsită ...
Jessica, un model de 24 de ani, a fost dată dispărută pe 13 iulie 2026. După 3 zile, a fost găsită moartă
Rică Răducanu a ieșit din spital, dar calvarul nu s-a încheiat! Cum se simte la două săptămâni ...
Rică Răducanu a ieșit din spital, dar calvarul nu s-a încheiat! Cum se simte la două săptămâni de la accident: „Am tot spatele vânăt, îmi e greu să respir”
Vezi toate știrile