Loredana Chivu a avut parte de un an plin de schimbări! Fosta asistentă tv va putea fi urmărită din toamnă în noul sezon Asia Express, acolo unde a făcut echipă cu Ana Maria Mocanu. Vedeta povestește că experiența din China și Uzbekistan a fost plină de provocări care au ajutat-o să își depășească limitele, să scape de fricile care o urmăreau de ani buni, dar, cel mai important, au determinat-o să privească viața cu alți ochi. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Loredana a vorbit despre procesul ei de maturizare, despre intervenția pe care și-o dorește în viitor, dar și a explicat și de ce nu mai vrea să ajungă în fața altarului.

Anul 2026 a început cum nu se poate mai bine pentru Loredana Chivu. A plecat în aventura Asia Express, ea și Ana Maria Mocanu fiind una dintre echipele surpriză ale sezonului nouă care va începe în toamnă (vezi aici data oficială), a revenit în țară și a fost pusă pe schimbări. Vedeta spune că experiența a făcut-o să își reevalueze prioritățile, să renunțe la temeri și chiar să își schimbe viziunea asupra propriei persoane. A slăbit, și-a schimbat look-ul și susține că, dincolo de transformarea fizică, cea mai importantă a fost schimbarea interioară. Ce spune despre toate acestea, dar și despre procesul cu clinica estetică, aflați în rândurile următoare.

Loredana Chivu, dezvăluiri despre Asia Express și schimbările din viața ei: „M-am concentrat pe carieră”

Loredana Chivu a povestit cum a fost experiența Asia Express pentru ea. Șatena ne-a dezvăluit că a reușit să-și depășească fricile și limitele pe care le avea și că s-a întors de acolo mai bogată în experiențe, dar mai slabă la trup.

„Experiența din Asia Express a fost foarte, foarte frumoasă. Mi-am depășit limitele, toate fricile pe care le aveam. M-am înțeles foarte bine și cu Ana, o să vedeți când începe emisiunea. Abia aștept să revăd momentele din Asia. O să fie un sezon incendiar și foarte amuzant. M-am întors cu toate bateriile încărcate de acolo și mi-am schimbat modul de a vedea viața. O experiență de genul acesta este unică. Nu am fost acolo să demonstrez ceva cuiva, am vrut doar să-mi testez eu limitele și să scap de frici”, a povestit Loredana Chivu.

Și, pentru că în ultimii ani recunoaște că s-a maturizat mult, vedeta vrea să își facă alte schimbări fizice. De data aceasta nu vrea să mai mărească nimic, dimpotrivă.

„M-am concentrat mai mult pe carieră și pe mine. Înainte de a pleca în Asia aveam cu 6 kg în plus, am mai slăbit, am schimbat acum nuanța părului, am mai ajustat lucruri la mine. Mi-am făcut o blefaroplastie, dar nu recent, de doi ani cam așa și în rest nu mi-am mai făcut operații și nici nu am în plan. Vreau doar sânii să îi fac mai mici pentru că nu mai rezonez cu exagerările”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Ce spune fosta asistentă despre procesul cu clinica estetică: „Am îngropat trecutul”

Fiindcă tot am adus vorba despre intervenții estetice, vă reamintim că Loredana Chivu a fost ani la rând într-un proces cu o clinică estetică a cărui patron este Valentin Burada. Vedeta a încearcat să își facă dreptate, spune ea, în urma unei intervenții efectuate în clinica vedetelor care ar fi decurs prost. După ce l-a acuzat pe medic de malpraxis și a cerut daune de 300.000 de euro, reprezentanții clinicii au dat-o în judecată pe fosta asistentă. La acel moment, judecătorii au dat câștig de cauză clinicii și au obligat-o pe Loredana să plătească 250.000 de euro. Acum, vedeta spune că vrea să dea uitării tot trecutul și suferința provocată de acea intervenție și privește cu optimism spre viitor.

„S-a încheiat după atâta timp, am îngropat trecutul, sunt ok”, a punctat Loredana Chivu.

Se spune că „graba strică treaba”, iar Loredana Chivu pare să se ghideze după asta în ceea ce privește momentul în care va ajunge la altar. Șatena nu se grăbește să se mărite, dimpotrivă. Odată cu trecerea anilor, a devenit mai selectivă cu cei care au acces în viața ei.

„Nu știu, dar cu siguranță prea curând nu. Nu îmi doresc acest lucru în momentul de față. Știi cum e că odată ce nu te-ai măritat până la 30 de ani, după 30 de ani devii mai pretențioasă, mult mai selectivă și e mai complicat. Dar eu, sincer, nu-mi doresc. Căsătoria mi se pare un pas foarte important și trebuie făcut atunci când simți cu adevărat și toate semnele sunt că trebuie să faci pasul acesta”, a mai spus Loredana Chivu pentru CANCAN.RO.

Până când își va găsi alestul, Lore are în plan să se distreze cât curpinde alături de prieteni și cei apropiați.

„Eu am zis că vreau să profit din plin de vara asta. Dacă s-ar putea să fie vară permanent, ar fi perfect, îmi place mult vara. M-am întors din Asia și vreau să merg în vacanță ori în Spania, ori în Grecia. O să fie o vacanță în familie și cu câțiva prieteni”, a precizat ea.

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