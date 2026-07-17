Cum au fost surprinși Mihaela și Horațiu Anastasescu pe camerele de supraveghere, înainte de dispariție

Căutările pentru Mihaela și Horațiu Anastasescu s-au încheiat cu bine, după ce cei doi au fost găsiți în siguranță de un echipaj Salvamont. Dispariția lor mobilizase polițiștii și salvatorii montani, după ce familia a anunțat că nu mai reușește să ia legătura cu ei.

Mihaela Izabela și Horațiu Vlad Mihai Anastasescu au fost dați dispăruți după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu ei timp de mai multe ore. Cazul a mobilizat polițiștii și echipele Salvamont, iar după ample verificări, cei doi au fost găsiți în siguranță în zona Barajului Gura Apelor, din județul Hunedoara.

În timpul operațiunilor de căutare, autoritățile au analizat inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona montană. În acestea, cei doi apar îmbrăcați în echipament lejer, potrivit pentru o excursie, și aveau asupra lor o pungă cu ceea ce păreau a fi alimente. Aceste imagini au confirmat că se aflau în zonă și au ajutat echipele implicate în căutări.

Prima imagine cu cei doi

Salvamontiștii au început verificările imediat ce au fost informați despre dispariție. Cum nu era clar pe ce traseu al Transalpinei își planificaseră excursia, echipele au patrulat în mai multe sectoare și au verificat locurile unde ar fi putut campa, căutând corturi și autoturisme aflate în apropierea drumurilor montane. Ulterior, informațiile potrivit cărora cei doi fuseseră observați într-un magazin din județul Hunedoara au restrâns aria de căutare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, cei doi sunt în afara oricărui pericol. Primele verificări au arătat că nu au putut fi contactați deoarece s-au aflat într-o zonă fără semnal de telefonie mobilă, ceea ce a făcut imposibilă comunicarea cu familia.

„Aceştia sunt în siguranţă şi se află în afara oricărui pericol. Potrivit primelor verificări, nu s-a putut lua legătura cu cei doi deoarece s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru reţelele de telefonie mobilă, fapt care a îngreunat comunicarea cu aceştia”, a precizat IPJ Hunedoara.

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