Greșeala pe care o fac românii când plătesc întreținerea la bloc. Ce riscă dacă refuză să achite întreaga sumă

Proprietarii de apartamente care descoperă nereguli pe lista de întreținere trebuie să fie atenți înainte de a decide să achite o sumă mai mică decât cea afișată. Chiar dacă există suspiciuni că anumite costuri au fost calculate greșit sau repartizate incorect, eliminarea acestora din proprie inițiativă nu înseamnă că datoria dispare. În lipsa unei clarificări, diferența poate fi înregistrată în continuare ca restanță, iar proprietarul se poate confrunta ulterior cu penalități sau chiar cu un proces pentru recuperarea banilor.

Situațiile de acest fel apar frecvent în condominii, unde cheltuielile lunare includ atât consumurile individuale, cât și costurile necesare administrării și întreținerii spațiilor comune. Salariile personalului, lucrările de reparații și alte servicii contractate de asociația de proprietari pot deveni motive de dispută atunci când locatarii nu înțeleg modul în care au fost calculate sumele sau consideră că acestea nu le revin.

De ce pot apărea datorii chiar și atunci când contești o cheltuială

Lista de întreținere reprezintă documentul prin care sunt evidențiate obligațiile de plată ale proprietarilor către asociație. Atunci când o persoană consideră că totalul afișat este incorect, simpla nemulțumire nu modifică automat evidențele contabile.

De exemplu, dacă întreținerea unui apartament este de 650 de lei, iar proprietarul consideră că 100 de lei reprezintă o cheltuială nejustificată, plata a numai 550 de lei poate lăsa în evidența asociației o diferență neachitată. Până la verificarea și, dacă este cazul, corectarea sumei, cei 100 de lei pot figura în continuare ca debit.

Prin urmare, existența unei neînțelegeri privind o anumită poziție de pe listă nu înseamnă că proprietarul este automat scutit de plata acesteia. Situația trebuie analizată în funcție de natura cheltuielii, documentele justificative și regulile legale aplicabile.

Penalitățile pot crește suma pe care o ai de achitat

O restanță care nu este clarificată la timp poate avea consecințe financiare. În condițiile prevăzute de lege și de regulile aplicabile asociației, pentru sumele neachitate pot fi calculate penalități. Astfel, o diferență care inițial pare nesemnificativă poate deveni motivul unor noi neînțelegeri și al unor costuri suplimentare.

Acest lucru nu înseamnă că orice sumă înscrisă pe lista de întreținere este automat corectă sau că toate penalitățile solicitate sunt legale. Atât cheltuielile repartizate proprietarilor, cât și eventualele penalități trebuie să respecte condițiile prevăzute de legislație.

În cazul în care asociația solicită plata unor sume pe care proprietarul le consideră nejustificate, acesta trebuie să urmărească verificarea lor prin procedurile corespunzătoare. Este important să nu confunde contestarea unei obligații cu simpla decizie de a nu o achita.

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