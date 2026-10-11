Ce poți face în propria curte fără autorizație, în 2026. S-au schimbat regulile pentru români

Ce poți face în propria curte fără autorizație, în 2026. S-au schimbat regulile pentru români
Regulile la care trebuie românii să fie atenți / Sursa foto: Profimedia
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Românii care vor să ridice o construcție de mici dimensiuni în curtea casei trebuie să fie atenți la noile reguli privind autorizațiile. În funcție de tipul amenajării, de suprafață și de modul în care este realizată, proprietarii pot avea nevoie de autorizație de construire sau pot fi obligați să depună o notificare înainte de începerea lucrărilor. Există și excepții, însă acestea se aplică doar dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de lege.

Printre lucrările exceptate de la autorizare și notificare se numără pergolele și terasele exterioare demontabile, amplasate în interiorul proprietății, în afara zonelor construite protejate. De asemenea, anumite intervenții asupra gardurilor existente pot fi realizate fără formalități, dacă sunt păstrate forma și materialele inițiale. Aceste prevederi nu se aplică automat construcțiilor noi, care trebuie analizate separat.

S-au schimbat regulile pentru români

Pentru proprietarii din mediul rural, legea prevede condiții speciale în cazul anexelor gospodărești. Terasele acoperite, pergolele, bucătăriile de vară, chioșcurile, magaziile și grupurile sanitare pot fi amenajate fără autorizație și fără notificare, dacă suprafața totală nu depășește 20 de metri pătrați, iar înălțimea este de maximum 2,5 metri.

Pentru a beneficia de această facilitate, construcțiile trebuie să fie provizorii, fără fundație, demontabile și realizate pe structură din lemn sau metal. În plus, amplasarea lor trebuie să respecte documentațiile de urbanism și regulile prevăzute de Codul civil. O magazie cu fundație, destinată utilizării permanente, nu se încadrează automat în această categorie.

Sursa foto: Pexels

Chiar și atunci când autorizația nu este necesară, proprietarii trebuie să declare construcțiile temporare pe propria răspundere, în vederea impozitării, și să respecte normele tehnice, de mediu și de protecție a patrimoniului.

Există și lucrări care pot fi realizate în baza unei notificări, precum anumite garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară sau piscine, dacă suprafața cumulată nu depășește 50 de metri pătrați și sunt îndeplinite condițiile legale. În anumite situații, notificarea permite inclusiv construirea unei locuințe unifamiliale de cel mult 150 de metri pătrați în intravilanul unei localități rurale.

Înainte de începerea lucrărilor, proprietarii trebuie să verifice încadrarea exactă a construcției, deoarece diferențele dintre o amenajare demontabilă și una permanentă pot schimba procedura necesară.

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