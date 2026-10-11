Ce pericol a descoperit Alina Pușcaș în curtea ei. Prezentatoarea de la Antena 1 a tras o sperietură soră cu moartea!

Alina Pușcaș. Sursa Colaj CANCAN
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Alina Pușcaș a tras o sperietură soră cu moartea! Vedeta de la Antena 1 se afla afară, alături de copii, când s-a trezit cu un musafir pe care nu-l chemase nimeni și care putea transforma o ieșire liniștită într-un coșmar.

Să tot ieși la aer curat, până când natura îți pregătește o surpriză de zile mari! Alina Pușcaș petrecea timp cu cei mici când a observat un șarpe care și-a făcut apariția fix unde nu se aștepta. Și, cum copiii erau prin preajmă, situația nu era tocmai una de tratat cu nepăsare.

Alina Pușcaș a tras o sperietură soră cu moartea!

Prezentatoarea nu s-a repezit spre intrus și nici nu s-a apucat să facă pe eroina. A păstrat distanța, dar a fost suficient de curioasă cât să-i măsoare dimensiunile. Verdictul? Aproximativ 50 de centimetri! Un musafir numai bun să-ți strice liniștea, mai ales când ai și copiii lângă tine.

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Și acum vine partea care întoarce toată povestea pe dos! În timp ce mulți ar fi cerut să dispară imediat din peisaj, Melissa, fiica Alinei Pușcaș, s-a gândit că șarpele ar putea deveni chiar animalul ei de companie. Da, copilul a vrut să-l ia acasă!

Șarpele găsit de Alina Pușcaș

Șarpele găsit de Alina Pușcaș. Sursa Social media

Vedeta a rămas prudentă și nu s-a apropiat prea mult, tocmai pentru ca întâlnirea să nu se transforme într-o problemă pentru ea sau pentru copii.

Iar aici e și partea importantă: când dai peste un șarpe, nu te apuci să-l prinzi sau să-l iei în brațe, indiferent cât de mic pare. Cel mai sigur este să păstrezi distanța și să lași animalul în pace.

Sânziana Negru a pățit-o și ea

Nici Sânziana Negru nu a scăpat de o întâlnire care i-a pus nervii la încercare. Influencerița a descoperit un șarpe în curtea casei și, chiar dacă a primit informații că reptila nu ar fi fost veninoasă, experiența a lăsat-o cu o teamă serioasă.

De atunci, gândul că ar putea da iar peste el nu i-a picat deloc bine. Ba chiar a ajuns să privească altfel ideea de a ține ușile deschise.

„Și-am mai primit o vizită complet neașteptată și nedorită. Ăsta e gutuiul din fața casei. Avea cam doi metri acest protector al case. Înțeleg că nu e veninos, dar mi-aș dori tare să o protejeze (n.r. casa) de după gardul nostru, că acum îmi vine să stau numai cu ușile închise”, a explicat Sânziana Negru, pe Instagram.

VEZI ȘI: Alina Pușcaș, idee inedită pentru Insula Iubirii. Ce cupluri a propus pentru emisiunea de la Antena 1

Alina Pușcaș a răbufnit după ce a văzut ce se întâmplă aproape de casa ei: „Cum să faci așa ceva?”

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