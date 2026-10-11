Ce pericol a descoperit Alina Pușcaș în curtea ei. Prezentatoarea de la Antena 1 a tras o sperietură soră cu moartea!

Alina Pușcaș a tras o sperietură soră cu moartea! Vedeta de la Antena 1 se afla afară, alături de copii, când s-a trezit cu un musafir pe care nu-l chemase nimeni și care putea transforma o ieșire liniștită într-un coșmar.

Să tot ieși la aer curat, până când natura îți pregătește o surpriză de zile mari! Alina Pușcaș petrecea timp cu cei mici când a observat un șarpe care și-a făcut apariția fix unde nu se aștepta. Și, cum copiii erau prin preajmă, situația nu era tocmai una de tratat cu nepăsare.

Alina Pușcaș a tras o sperietură soră cu moartea!

Prezentatoarea nu s-a repezit spre intrus și nici nu s-a apucat să facă pe eroina. A păstrat distanța, dar a fost suficient de curioasă cât să-i măsoare dimensiunile. Verdictul? Aproximativ 50 de centimetri! Un musafir numai bun să-ți strice liniștea, mai ales când ai și copiii lângă tine.

Și acum vine partea care întoarce toată povestea pe dos! În timp ce mulți ar fi cerut să dispară imediat din peisaj, Melissa, fiica Alinei Pușcaș, s-a gândit că șarpele ar putea deveni chiar animalul ei de companie. Da, copilul a vrut să-l ia acasă!

Vedeta a rămas prudentă și nu s-a apropiat prea mult, tocmai pentru ca întâlnirea să nu se transforme într-o problemă pentru ea sau pentru copii.

Iar aici e și partea importantă: când dai peste un șarpe, nu te apuci să-l prinzi sau să-l iei în brațe, indiferent cât de mic pare. Cel mai sigur este să păstrezi distanța și să lași animalul în pace.

Sânziana Negru a pățit-o și ea

Nici Sânziana Negru nu a scăpat de o întâlnire care i-a pus nervii la încercare. Influencerița a descoperit un șarpe în curtea casei și, chiar dacă a primit informații că reptila nu ar fi fost veninoasă, experiența a lăsat-o cu o teamă serioasă.

De atunci, gândul că ar putea da iar peste el nu i-a picat deloc bine. Ba chiar a ajuns să privească altfel ideea de a ține ușile deschise.

„Și-am mai primit o vizită complet neașteptată și nedorită. Ăsta e gutuiul din fața casei. Avea cam doi metri acest protector al case. Înțeleg că nu e veninos, dar mi-aș dori tare să o protejeze (n.r. casa) de după gardul nostru, că acum îmi vine să stau numai cu ușile închise”, a explicat Sânziana Negru, pe Instagram.

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Alina Pușcaș a răbufnit după ce a văzut ce se întâmplă aproape de casa ei: „Cum să faci așa ceva?”