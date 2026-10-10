Alina Pușcaș, idee inedită pentru Insula Iubirii. Ce cupluri a propus pentru emisiunea de la Antena 1

Insula Iubirii a devenit un adevărat fenomen național, iar emisiunea difuzată de Antena 1 atrage în fața televizoarelor mii de telespectatori, inclusiv numeroase persoane publice. Cele cinci cupluri care au acceptat provocarea de a-și testa sentimentele în Thailanda au stârnit un val de reacții, iar poveștile lor sunt urmărite cu interes atât de fanii show-ului, cât și de vedetele din România. Printre cei curioși să vadă evoluția concurenților se numără și Alina Pușcaș, care a venit cu o propunere neașteptată pentru un viitor sezon.

Prezentatoarea de televiziune pare să fie interesată de o variantă diferită a formatului. Aceasta și-a imaginat cum ar arăta emisiunea dacă în locul cuplurilor obișnuite ar participa persoane cunoscute din diverse domenii, obișnuite să fie în atenția publicului.

Ce idee a avut Alina Pușcaș pentru Insula Iubirii

Vedeta a sugerat că un sezon special la Insula Iubirii ar putea reuni cupluri formate din politicieni, influenceri sau actori. O asemenea variantă ar aduce în prim-plan alte tipuri de personalități și ar putea schimba dinamica emisiunii, mai ales în contextul în care participanții ar fi deja cunoscuți de public.

Alina Pușcaș a împărtășit ideea pe Instagram și a luat în calcul cele trei variante, cu mențiunea că un astfel de proiect ar depinde, înainte de toate, de disponibilitatea persoanelor publice de a accepta provocarea.

Propunerea sa deschide astfel perspectiva unui format diferit, în care relațiile unor oameni cunoscuți ar putea fi puse la încercare în fața camerelor de filmat. Deocamdată, ideea rămâne la stadiul unei sugestii lansate în mediul online, fără să existe un anunț oficial privind realizarea unui asemenea sezon.

„Cum ar fi dacă Insula Iubirii ar fi, de fapt, cu cupluri de politicieni, cupluri de influenceri sau cupluri de actori? Bine, presupunând că ar accepta (…) Care ar putea să fie cel mai interesant, ca abordare? Politicienii, influencerii sau actorii?”, a transmis Alina Pușcaș.

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