Alina Pușcaș a răbufnit după ce a văzut ce se întâmplă aproape de casa ei: „Cum să faci așa ceva?”

O întâmplare care s-a petrecut în zona în care locuiește Alina Pușcaș a determinat-o pe prezentatoare să ia atitudine. Vedeta a povestit în mediul online despre ceea ce a observat și nu și-a ascuns nemulțumirea, considerând că astfel de situații nu ar trebui ignorate. Prin mesajul transmis urmăritorilor săi, Alina Pușcaș a atras atenția asupra problemei.

O priveliște care a deranjat-o profund pe Alina Pușcaș a fost surprinsă în zona în care locuiește. Prezentatoarea a povestit pe rețelele de socializare că, în momentul în care a ajuns pe strada din apropierea locuinței sale, a observat mai multe resturi provenite de la un șantier. Potrivit vedetei, muncitorii care lucrează la construcția unui bloc ar fi lăsat gunoaiele direct pe domeniul public, fără să le strângă și să le arunce corespunzător.

Alina Pușcaș, foc și pară din cauza comportamentului muncitorilor

Potrivit vedetei, lucrările de construcție din zonă se desfășoară de aproximativ un an. Mai mult, în această perioadă, situația s-ar fi repetat în mod constant. Alina Pușcaș a remarcat în mai multe rânduri resturi și ambalaje abandonate în apropierea autoturismelor folosite de muncitori, lucru care a ajuns să o deranjeze tot mai mult.

Prezentatoarea TV susține că, după încheierea programului, muncitorii nu s-ar ocupa și de curățarea zonei. De altfel, trecătorii ar fi fost cei care au adunat gunoaiele rămase în urmă. Recent, Alina Pușcaș a văzut cu ochii ei cum paharele de cafea folosite de muncitori au ajuns pe jos. Prin urmare, vedeta a decis să le atragă atenția și să discute direct cu aceștia despre comportamentul lor.

„Am ieșit pe poartă și la două străduțe de casă văd un grup de muncitori români care muncesc la un șantier un mic bloc de vreo un an. Aruncau pe jos pahare de carton de cafea. Și-au terminat cafeluța de dimineață și în drum spre șantier, le-a aruncat pe jos. Nu… nu am putut, m-am transformat. Eu știind că tot de atâtea luni, oamenii aceștia lasă gunoaie lângă mașinile pe care și le parchează. Nu sunt strânse aceste gunoaie, din când în când trece cineva și mai curăță, dar nu ei”, a declarat Alina Pușcaș.

Vedeta a luat inițiativă și le-a transmis un mesaj clar muncitorilor

După ce a observat din nou aceeași situație, vedeta nu a mai rămas indiferentă. Ea a ales să meargă direct la cei aflați pe șantier pentru a le cere explicații. Alina Pușcaș le-a atras atenția asupra mizeriei lăsate în zonă și le-a cerut să își strângă resturile.

Prezentatoarea i-a avertizat că, în cazul în care lucrurile nu se schimbă, este pregătită să sesizeze autoritățile. Aceasta a explicat că nu este vorba despre un incident izolat, ci despre o situație pe care spune că o observă de luni bune în apropierea locuinței sale.

„Am dat geamul jos și am zis. Nu se poate, v-am văzut. Ați aruncat aceste pahare de carton între mașinile voastre, lucru pe care îl faceți în fiecare zi. V-am urmărit, vă știu. Știu că le aruncați. Nu mă interesează când le adunați, dacă acum sau când vă întoarceți, dar credeți-mă că următorul pas este să sun la poliție”, a mai mărturisit Alina Pușcaș.

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