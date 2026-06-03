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Cum a reușit Alina Pușcaș să își pună pe picioare propria afacere: „Nu am luat un singur cent de la soțul meu”

De: Alina Drăgan 03/06/2026 | 15:13
Cum a reușit Alina Pușcaș să își pună pe picioare propria afacere: „Nu am luat un singur cent de la soțul meu”
Cum a reușit Alina Pușcaș să își pună pe picioare propria afacere /Foto: Facebook
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Puțini sunt cei care știu că pe lângă activitatea din televiziune, Alina Pușcaș este activă și în lumea afacerilor. În urmă cu nouă ani, aceasta și-a descoperit pasiunea pentru fashion, iar de atunci investește în acest domeniu. A făcut studii, iar mai apoi și-a deschis și propria afacere. Cu ce bani a reușit prezentatoarea TV să-și deschidă afacerea la care visa?

Alina Pușcaș se află de ani de zile la cârma show-ului Te Cunosc de Undeva și are numeroși fani. Pe lângă activitatea din televiziune, vedeta are numeroase campanii și în mediul online. Însă, puțini sunt cei care știu că aceasta are și propria afacere. A muncit mult pentru a o pune pe picioare, iar acum a dat toate detaliile.

Cum a reușit Alina Pușcaș să își pună pe picioare propria afacere

În urmă cu nouă ani, Alina Pușcaș și-a descoperit pasiunea pentru fashion, așa că s-a înscris la Universitatea Națională de Arte București. Și nu s-a oprit aici. Își dorește să învețe cât mai multe despre domeniul în care activează, așa că s-a mai înscris și la alte cursuri.

Mai mult, vedeta și-a deschis și o afacere în domeniu, cu articole vestimentare ce au semnătura ei. Recent, Alina Pușcaș a răspuns curiozității fanilor săi și a vorbit deschis despre business-ul pe care îl conduce. Aceasta și-a deschis afacerea cu resurse proprii și a muncit mult pentru tot ce a realizat.

„Eu vă zic sincer, cu mâna pe inimă, că eu, de acum 9 ani, de când am intrat în zona fashion, în producție de haine, nu am luat un singur cent de la soțul meu (…) Eu am folosit banii numai din ceea ce am produs eu, bineînțeles, din televiziune, din diverse contracte. Am folosit banii mei personali, care nu erau mulți neapărat, și am investit”, a spus Alina Pușcaș, în mediul online.

Cum a reușit Alina Pușcaș să își pună pe picioare propria afacere /Foto: Facebook

Deși este mândră de afacerea pe care a reușit să o pună pe picioare și vrea să învețe cât mai multe despre acest domeniu, Alina Pușcaș recunoaște că lucrurile nu sunt mereu ușoare și cu greu reușește să se împartă între tot ce are de făcut.

„Acest curs are vreo 100 de pagini și nu știu ce să mă fac pentru că este complicat, este complicat efectiv să pot să mă focusez atâta vreme cât în casă este destul de mult haos. Pentru că na, copiii se joacă, da, deci zen. Cum să fac, unde să mă ascund ca să pot să mă concentrez? Momentan trebuie să mă ascund într-un restaurant, pentru că soțul meu a uitat că trebuie să mă pregătesc și a confirmat o întâlnire cu niște prieteni”, a mai spus Alina Pușcaș.

 

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Dieta prin care Alina Pușcaș se menține în formă. Alimentul pe care îl consumă timp de 3 zile

 

Foto: Facebook

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