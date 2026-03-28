Dieta prin care Alina Pușcaș se menține în formă. Alimentul pe care îl consumă timp de 3 zile

Alina Pușcaș, prezentatoarea cunoscută de la Antena 1, și-a recăpătat atenția asupra stilului de viață sănătos după ce a observat că kilogramele în plus și-au făcut loc în silueta sa. Iată ce dietă ține aceasta!

Vedeta, în vârstă de 40 de ani, a decis să adopte un regim alimentar strict, cunoscut în mediul online drept dieta „333”, pentru a reveni rapid la formele sale obișnuite. Această strategie alimentară presupune o alternanță de trei zile cu același tip de aliment, urmată de trei zile cu alt tip de aliment și apoi de trei zile de fructe, ciclul fiind repetat pe parcursul a două săptămâni.

Dieta prin care Alina Pușcaș se menține în formă

Primul segment al dietei este dedicat orezului fiert, pe care vedeta îl consumă timp de trei zile. Alimentul de bază, simplu și sărac în calorii, poate fi condimentat moderat cu piper sau chili. În această perioadă, Alina limitează consumul de lichide la apă și ceaiuri neîndulcite, evitând complet zahărul sau laptele. Strategia are scopul de a stimula metabolismul și de a ajuta organismul să elimine excesul de lichide și toxine acumulate.

Următoarele trei zile sunt rezervate legumelor, fie fierte la abur sau grătar, fie crude, sub formă de salate. Alegerea legumelor cu conținut scăzut de amidon, cum ar fi broccoli, dovlecei, castraveți sau spanac, permite aportul necesar de vitamine și minerale fără a supraîncărca organismul cu calorii. În această etapă, dieta rămâne săracă în grăsimi și carbohidrați, ceea ce contribuie la reducerea retenției de apă și la tonifierea corpului.

Ultimele trei zile din ciclu sunt dedicate fructelor de orice tip. Acestea aduc organismului fibre și antioxidanți, menținând senzația de sațietate și oferind o sursă naturală de energie. Fructele consumate în această perioadă trebuie să fie variate, pentru a asigura aportul de nutrienți esențiali și pentru a evita monotonia alimentară.

Dieta „333” poate fi completată cu exerciții fizice regulate, mai ales exerciții pentru abdomen și cardio, care susțin arderea caloriilor și menținerea tonusului muscular. Prezentatoarea combină regimul alimentar cu perioade de fasting intermitent, care presupune alternarea intervalelor de alimentație cu perioade de post, un sistem ce poate accelera pierderea în greutate și îmbunătăți sensibilitatea la insulină.

