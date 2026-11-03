Zodia care trebuie să-și înfrunte karma la început de noiembrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Trebuie să fie atenți când trec granițele țării”

Următoarea perioadă este una intensă din punct de vedere astrologic. Planetele sunt dispuse sub forma crucii fixe. Această configurație astrologică vorbește despre tendința oamenilor de a forța lucrurile, iar karma iese în prim-plan. Este o perioadă în care se pot îndrepta anumite lucruri. Potrivit Cristinei Demetrescu, când planetele se poziționează pe karma, trecutul revine către fiecare sub forma binelui sau a răului făcut. Unul dintre cele mai influențate semne zodiacale de acest fenomen este Săgetătorul.

Potrivit specialistei, când planetele formează o cruce fixă, situațiile devin tensionate, iar schimbări majore urmează. În această perioadă, Luna se apropie de Jupiter, iar cele două planete, una benefică și cealaltă malefică, vor ajunge la grad maxim, în raport cu karma. Săgetătorii sunt cei mai influențați de acest fenomen, iar pentru ei urmează o perioadă încărcată în care karma iese la suprafață. Însă, dacă depășesc obstacolele acestei perioade, nativii se vor bucura ulterior de succes.

Săgetătorii trebuie să-și înfrunte karma

Potrivit Cristinei Demetrescu, pentru Săgetători, karma este legată de străinătate și de experiențele din viețile anterioare. În această perioadă, nativii trebuie să suporte consecințele. Dacă în viețile anterioare au făcut bine, atunci acest bine li se va întoarce acum. Însă, dacă au făcut rău, tot asta vor primi. Acești nativi trebuie să fie atenți la deplasările în străinătate.

„Pentru Săgetători, karma este legată de străinătate și de experiențele din viețile anterioare. Dacă, într-o existență anterioară, un nativ a călătorit, a otrăvit fântâni sau a participat la un război, trebuie să fie atent atunci când trece granițele țării, deoarece astfel de fapte se pot întoarce asupra sa. În schimb, dacă într-o viață anterioară a fost misionar, a salvat oameni sau a contribuit la înălțarea spirituală a acestora, și aceste fapte bune se pot întoarce. La fel se poate întâmpla și în cazul unei comori ascunse în trecut. Este, așadar, o perioadă în care Săgetătorii se pot confrunta cu efectele karmei legate de străinătate”, spune Cristina Demetrescu.

Următoarea perioadă este plină de provocări pentru Săgetători și aceștia pot întâmpina obstacole în ceea ce privește traseul profesional sau educațional. O autoritate încearcă să le pună bețe în roate. Însă, nativii nu trebuie să se lase descurajați, tot ce au de făcut este să depășească această perioadă, să nu se lase mișcați de pe traiectoria lor. Dacă merg spre obiectivele pe care și le-au propus, în curând vor avea succes.

„Pot apărea și obstacole în parcursul educațional sau profesional. De exemplu, un profesor foarte exigent, întâlnit la facultate, care pare să le pună piedici, poate reprezenta un semn că drumul nativilor nu este neapărat în acea direcție. Dacă reușesc însă să depășească acest obstacol, nimic nu îi va mai putea opri din drumul lor. Crucea fixă aduce provocări foarte mari, asemănătoare unor examene extrem de dificile sau unor competiții de nivel olimpic”, mai spune Cristina Demetrescu.

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