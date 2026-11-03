Dragoș Săvulescu și Angela Martini divorțează, după 7 ani de căsnicie. Mesajul transmis de fosta Miss Universe Albania

Dragoș Săvulescu și Angela Martini divorțează, după 7 ani de căsnicie. Mesajul transmis de fosta Miss Universe Albania
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Angela Martini și Dragoș Săvulescu divorțează după șapte ani
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După șapte ani de căsnicie, omul de afaceri Dragoș Săvulescu și Angela Martini au decis să meargă pe drumuri separate. Fosta Miss Universe Albania a confirmat încheierea relației, după o perioadă în care au existat numeroase speculații despre problemele din căsnicia lor. Deși au mai trecut printr-o despărțire în urmă cu un an, ei au reușit să își ofere o nouă șansă, iar de această dată separarea pare să fie definitivă.

Angela Martini și Dragoș Săvulescu au avut o relație marcată de momente importante, însă diferențele dintre ei ar fi ajuns să cântărească tot mai mult. Potrivit informațiilor apărute în presă, procedurile de divorț ar fi început încă din toamna anului trecut, printre motivele invocate numărându-se nepotrivirea de caracter și neînțelegerile care nu au mai putut fi depășite.

Sursa foto: Instagram

Ce mesaj a transmis Angela Martini

Chiar dacă povestea lor de iubire a ajuns la final, Angela Martini a transmis că atât ea, cât și fostul partener își vor concentra atenția asupra copilului pe care îl au împreună. Fiul lor, Kyree Martini Săvulescu, în vârstă de patru ani, reprezintă cea mai importantă responsabilitate pentru amândoi. Conform informațiilor despre divorț, părinții ar fi solicitat custodie comună, pentru a putea participa în continuare la creșterea și educația băiețelului.

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„După un capitol plin de însemnătate petrecut împreună, relația noastră a ajuns la final. Fiul nostru rămâne cel mai important și minunat cadou al timpului petrecut împreună, iar fericirea și starea lui de bine vor fi întotdeauna prioritatea noastră. Îi doresc lui Dragoș toată fericirea. Vă mulțumesc pentru bunătate și pentru că ne respectați intimitatea!”, a transmis Martini pe contul său de Instagram.

Sursa foto: Instagram

Dragoș Săvulescu și Angela Martini au devenit părinți în 2021, când băiețelul lor a venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat. Decizia a fost una atent analizată de cei doi, iar fosta regină a frumuseții a vorbit la vremea respectivă despre motivele personale care au stat la baza alegerii.

Despărțirea actuală vine după un episod similar petrecut în urmă cu aproximativ un an. Atunci, cei doi au stat separați câteva luni, însă ulterior s-au împăcat și au încercat să își reconstruiască relația. De această dată, însă, au hotărât să încheie căsnicia și să își continue viețile separat.

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