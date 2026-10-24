Ian de la Insula Iubirii, reacție bizară după ce Mira și Jaguarul s-au pupat de mama focului: „Eu făceam de zece ori, dar tonul ei, limbajul corpului erau…”

Ian de la Insula Iubirii, reacție bizară după ce Mira și Jaguarul s-au pupat de mama focului: „Eu făceam de zece ori, dar tonul ei, limbajul corpului erau...”
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Mira şi Jaguarul
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Ian a avut parte de primul bonfire de la Insula Iubirii și a urmărit imaginile care au surprins apropierea dintre Mira și George Jaguarul. Deși ispita și concurenta au fost surprinși în ipostaze tandre, ceea ce l-a deranjat cel mai tare pe partenerul brunetei nu au fost pupicii, ci felul în care aceasta a reacționat în prezența altui bărbat.

După numai câteva zile petrecute în Thailanda, Mira a ajuns din ce în ce mai aproape de George Jaguarul. Imaginile difuzate la ceremonia focului l-au pus pe gânduri pe Ian, care a recunoscut că a observat detalii pe care nu le poate ignora în comportamentul partenerei sale.

Mira și Jaguarul, tot mai apropiați în vila fetelor

Încă de la sosirea în vila fetelor, Mira a petrecut tot mai mult timp în compania lui George Jaguarul. Cei doi au stat împreună pe plajă, pe șezlong, au schimbat gesturi tandre și au avut parte de momente de apropiere care nu au trecut neobservate.

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Înainte de a vedea imaginile, Ian mărturisise că una dintre temerile sale este să descopere reacții pe care iubita sa le poate avea față de alți bărbați, dar nu și față de el.

„De exemplu, dacă eu îi ofer o floare, iar alt bărbat îi oferă aceeași floare, pentru mine poate avea o reacție, iar pentru el poate avea alta. Dacă va fi doar un „mulțumesc”, de apreciere, sau dacă va fi mai mult: un zâmbet, o îmbrățișare mai lungă, bineînțeles.”

Pe măsură ce imaginile au continuat, concurentul a văzut apropierea dintre Mira și Jaguarul și a realizat că exact scenariul de care se temea începe să prindă contur.

Ian spune că problema nu sunt gesturile ispitei

După vizionarea imaginilor, Ian a explicat că experiența din Thailanda are rolul de a scoate la iveală adevărul despre relația lor și că i-a cerut iubitei sale să nu se abțină dacă simte ceva.

„Ceea ce a făcut ea acum… Exact asta i-am cerut: să fie ea. Și, dacă există ceva, dacă simte, să nu se abțină, fiindcă așa ne mințim amândoi și nu o să știm adevărul.”

Concurentul a recunoscut că și el a căutat apropierea unor ispite din vila băieților, însă spune că nu a ajuns în punctul în care să se lase purtat de val.

„Într-adevăr, și eu am dansat cu fetele. Au dansat fetele cu mine. Doar că eu nu am simțit să fiu în situația în care a fost ea acum. Să stau îmbrățișat cu ele. Să mă las pe pat.”

Mai mult, el a mărturisit că a fost dureros să observe cât de rapid pare că Mira dezvoltă o conexiune emoțională cu Jaguarul.

„E dureros să văd că, într-un timp atât de scurt, ea deja… ziceai că își exprimă toate sentimentele în fața unui om pe care l-a cunoscut de două-trei zile.”

Detaliul observat de concurent după imaginile de la bonfire

La finalul ceremoniei, Ian a ajuns la o concluzie neașteptată. Acesta consideră că gesturile lui Jaguarul nu sunt neapărat diferite de cele pe care el însuși le-a avut de-a lungul relației cu Mira.

„Simt că are nevoie de mai mult. Și, totuși, exact comportamentul ăsta al lui George, Jaguarul, îl aveam și eu. Ba chiar mai mult și mult mai profund cu ea. Și, totuși, nu se deschide așa în fața mea.”

Concurentul este de părere că diferența nu o face ispita, ci trecutul pe care îl are alături de partenera sa și problemele care s-au acumulat în relație de-a lungul timpului.

„Nu are greșelile mele. Nu are un trecut cu ea.”

În timpul discuției cu Radu Vâlcan, Ian a explicat și că Jaguarul a reușit să atingă exact punctul sensibil al relației sale cu Mira, cel legat de partea emoțională.

„Doar a știut pe ce să meargă, pe partea sentimentală, unde probabil noi avem cele mai mari probleme.”

La final, concurentul a rezumat într-o singură frază ceea ce l-a pus cel mai mult pe gânduri după imaginile cu Mira și Jaguarul.

„Ce a făcut Jaguarul, eu făceam de zece ori, dar tonul ei, limbajul corpului erau total diferite. Și cred că e vorba de o problemă personală a ei cu mine.”

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