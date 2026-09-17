Moment neașteptat la înmormântarea Mădălinei Apostol! O trupă de mariachi a apărut la capelă

O trupă de mariachi, la înmormântarea Mădălinei Apostol
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Mădălina Apostol va fi condusă astăzi pe ultimul drum, iar familia și apropiații au pregătit un moment pe care nimeni nu l-ar fi anticipat la o înmormântare. În locul atmosferei obișnuite de la astfel de ceremonii, la despărțirea de fosta parteneră a lui Nick Rădoi își va face apariția o trupă de mariachi.

Gestul este unul cu totul neobișnuit, dar în spatele lui s-ar putea ascunde o legătură puternică cu viața pe care Mădălina a dus-o departe de România.

Muzicienii vor interpreta piese mexicane, iar alegerea nu pare deloc întâmplătoare. Mădălina Apostol a locuit o perioadă în Mexic, astfel că familia ar fi putut să transforme ultima despărțire într-un moment care să-i amintească de locurile și atmosfera care au făcut parte din viața ei. Iar partea și mai interesantă este că, deși vor cânta muzică mexicană, artiștii sunt români.

Moment neașteptat la înmormântarea Mădălinei Apostol!

Pentru cei care vor participa astăzi la ceremonie, momentul se anunță unul greu de uitat. În mijlocul durerii, muzica mexicană va răsuna ca un omagiu neobișnuit adus femeii care, în ultimii ani, își construise viața departe de agitația showbizului românesc.

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Trupă de mariachi la înmormântarea Mădălinei Apostol

Trupă de mariachi la înmormântarea Mădălinei Apostol

Mădălina Apostol a fost, cândva, una dintre femeile despre care se vorbea intens în lumea mondenă. Ulterior, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să se concentreze asupra familiei și vieții personale. Avea trei copii, o fată și doi băieți, iar vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste cei apropiați. Fiii săi sunt profund afectați de pierdere, iar fiica Mădălinei a aflat recent despre tragedie.

Trupul neînsuflețit al Mădălinei a fost depus marți, 15 septembrie, la capela Bisericii „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Capitală. Timp de două zile, familia, prietenii și oamenii care au cunoscut-o au venit să-și ia rămas-bun.

Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei

Mădălina Apostol a murit în noaptea de 12 spre 13 septembrie, după o perioadă dificilă. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora ar fi fost vorba despre un gest suicidal, însă familia susține o altă variantă și vorbește despre un accident.

Nick Rădoi a confirmat că Mădălina trecea printr-o perioadă complicată și că se confrunta cu depresia. Potrivit informațiilor oferite de omul de afaceri, aceasta revenise în România tocmai pentru a primi ajutor de specialitate. Tragedia a venit însă într-un moment în care apropiații sperau că lucrurile încep să se îndrepte. Acum, în locul planurilor pentru zile mai bune, familia se pregătește să-i spună adio.

VEZI ȘI: Ce a făcut Mădălina Apostol chiar înainte de tragedie. Familia la care locuia reconstituie ultimele ore din viața sa și povestește momentul în care bruneta a fost găsită fără suflare

Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi, de fapt

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