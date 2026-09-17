Un băiețel de 5 ani, uitat în mașină de părinții români. Copilul și-a pierdut viața în timp ce familia petrecea

Un băiețel de 5 ani, uitat în mașină de părinții români. Copilul și-a pierdut viața în timp ce familia petrecea
Familia Sabo
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O familie trece printr-o dramă cumplită după ce fiul lor în vârstă de doar cinci ani și-a pierdut viața în urma unui incident tragic. În timp ce părinții își plâng copilul, cei doi se confruntă și cu consecințele juridice ale tragediei, fiind supuși unor măsuri restrictive și ținuți separat.

Totul s-a petrecut într-o zi care ar fi trebuit să fie una dintre cele mai fericite pentru familia Sabo. Părinții și copiii participaseră la botezul fiicei lor, iar după întoarcerea acasă urma să aibă loc o reuniune la care erau așteptați aproximativ 30-40 de invitați.

După revenirea de la biserică, Theo, băiețelul de cinci ani al familiei, ar fi adormit în mașină. Potrivit relatărilor despre caz, Anca i-ar fi spus soțului său, Mihail, să meargă să îl aducă pe copil în casă.

La rândul său, Mihail ar fi susținut că i-a cerut fiului lor, în vârstă de 14 ani, să îl scoată pe Theo din autoturism. Totuși, adolescentul ar fi declarat ulterior că nu își amintește ca tatăl său să îi fi cerut acest lucru.

În acest context s-ar fi produs o succesiune de neînțelegeri care a avut consecințe devastatoare. Copilul a rămas în autoturism fără ca adulții din familie să realizeze imediat acest lucru.

Theo a fost găsit inconștient după aproape două ore și jumătate

După ceva timp de la sosirea familiei acasă, Theo a fost descoperit inconștient în interiorul mașinii, care se încălzise puternic, termometrele indicând nu mai puțin de 38 de grade Celsius.

Familia a intervenit imediat și a început manevrele de resuscitare. Copilul a fost preluat ulterior de echipajele medicale și transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să îi salveze viața. Pentru familie, ziua care începuse cu ceremonia de botez a fiicei lor s-a transformat într-o tragedie care le-a schimbat complet viața.

 

Sursa foto: Social media

Părinții au ajuns în fața instanței

În urma incidentului, atât Anca, cât și Mihail au ajuns să se confrunte cu acuzații grave. Potrivit informațiilor relatate despre dosar, cei doi sunt cercetați pentru omor din neglijență și abuz asupra copilului.

Cazul a ajuns în fața instanței, iar părinții au fost audiați separat. Pentru fiecare dintre ei ar fi fost stabilită o cauțiune garantată în valoare de 150.000 de dolari.

Pe lângă obligațiile financiare, instanța ar fi impus și restricții privind comunicarea dintre cei doi. Anca și Mihail nu ar avea voie să ia legătura unul cu celălalt, chiar dacă trec împreună prin pierderea fiului lor.

Ce se va întâmpla cu ceilalți copii

Familia Sabo mai are patru copii, iar situația acestora reprezintă un alt aspect important al cazului. Conform informațiilor, părinților li s-ar putea permite să își vadă ceilalți copii. Însă întâlnirile ar urma să se desfășoare sub supraveghere.

În ceea ce o privește pe Anca, procurorul ar fi solicitat condiții și mai restrictive. Acesta ar fi cerut o cauțiune de 250.000 de dolari, care să fie achitată exclusiv în numerar, precum și interzicerea contactului cu propriii copii. Judecătorul nu ar fi acceptat însă integral condițiile solicitate de procuror și ar fi stabilit un alt set de măsuri.

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