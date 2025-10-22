Drama trăită de o familie de români! Fiica lor de 12 ani a fost deconectată de la aparate fără acordul lor: „Au ucis-o...”

O familie de români din Spania trece printr-o dramă fără margini după ce fiica lor de 12 ani, Alice María Sabadac, a murit într-un spital din Barcelona. Părinții acuză personalul medical că ar fi deconectat-o de la aparate fără acordul lor și fără a li se permite să solicite o a doua opinie medicală. Cazul este în prezent anchetat de avocații familiei și de Judecătoria de Primă Instanță și Instrucție nr. 1 din Esplugues de Llobregat, care a solicitat un raport medico-legal complet.

Alice s-a născut cu o alergie severă la proteina din laptele de vacă, iar părinții știau că o simplă expunere la un produs care conținea urme de lapte putea fi fatală. Din acest motiv, fetița purta mereu o seringă cu adrenalină și un inhalator.

Totul a început pe 10 octombrie, când Alice a rămas peste noapte la o colegă de școală. În circumstanțe neclare, organismul ei a intrat în contact cu proteina din lapte, declanșând o reacție alergică gravă. Tatăl povestește că fetița avea la ea mâncare pregătită de acasă, o omletă și biscuiți fără alergeni însă nu se știe cum s-a produs contaminarea. Fetiței i s-au inflamat căile respiratorii, iar în drumul către spital, inima i s-a oprit și a fost resuscitată.

„O prietenă de-a ei m-a sunat și mi-a spus că se simte rău. Am ajuns în două minute. Avea căile respiratorii inflamate, i-am făcut masaj cardiac și respirație gură la gură. Avea plămânii plini de vomă. A fost resuscitată cu medicamente în ambulanță”, a povestit tatăl fetiței.

Fetița a fost deconectată de la aparate de medici

Părinții au intervenit imediat, însă, pe drumul spre spital, inima fetiței s-a oprit, fiind resuscitată de echipajul medical din ambulanță. Inițial, Alice a fost dusă la Spitalul Arnau de Vilanova din Lérida, unde medicii au reușit să o stabilizeze. Din cauza lipsei unei secții de terapie intensivă pediatrică, ea a fost transferată ulterior la Spitalul Sant Joan de Déu din Barcelona.

Potrivit familiei, acolo i s-ar fi administrat un opioid puternic, iar testele pentru constatarea morții cerebrale ar fi fost efectuate înainte ca substanța să fie complet eliminată din organism. Familia a cerut ca Alice să fie monitorizată 48 de ore în plus și evaluată într-un alt spital, prin asigurarea privată, lucru care a fost refuzat. Părinții au contestat modul în care medicii au stabilit diagnosticul, susținând că fiica lor prezenta în continuare semne de activitate cerebrală.

Cadrele medicale începuseră demersurile pentru donarea de organe și le-au cerut părinților să fie de acord. Familia afirmă că a cerut în mod expres o a doua opinie medicală și o perioadă suplimentară de monitorizare, însă cererea le-ar fi fost respinsă. Tatăl consideră că decizia de a o deconecta de la aparate a fost luată prea repede și fără respectarea drepturilor prevăzute de lege.

„Encefalograma nu era plată. Valorile oscilau: 15, 22, 50. Când i-au cântat un cântecel de leagăn, activitatea a urcat la 50. I-am pus în căști mesaje vocale de la prietenele ei – valorile au urcat până la 82. Era clar că exista o reacție între stimuli și creier. M-am bazat pe lege, care îmi dădea dreptul la o a doua opinie medicală. Pentru mine, să o deconecteze cât timp avea activitate cerebrală era ca și cum ar fi ucis-o”, a mai spus tatăl îndurerat.

