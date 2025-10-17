Doliu în lumea muzicii internaționale! Chitaristul Ace Frehley a murit la 74 de ani

Lumea muzicii rock este în doliu după moartea legendarului chitarist Ace Frehley! Cofondatorul trupei KISS a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, lăsând în urma multă durere. Anunțul cu privire la deces a fost făcut de familia sa printr-un comunicat emoționant.

Ace Frehley, cofondator al trupei KISS, a murit la vârsta de 74 de ani, iar anunțul a fost făcut de familia sa. Decesul vine după ce, luna trecută, muzicianul a suferit o căzătură în studioul său de înregistrări, fiind ulterior internat câteva săptămâni din cauza unei hemoragii cerebrale.

Chitaristul a fost considerat o inspirație pentru generații de chitariști, printre care Tom Morello și Slash de la Guns N’ Roses, fiind cunoscut pentru spectacolele pirotehnice pe care le face. A înființat trupa KISS în 1973 alături de Paul Stanley, Gene Simmons și Peter Criss și a contribuit la hituri precum „Rock and Roll All Nite” și „I Was Made for Lovin’ You”, care au răsunat în întreaga lume.

Purtătoarea de cuvânt a muzicianului, Lori Lousararian, a precizat că acesta a suferit recent o căzătură, iar cauza exactă a decesului, survenit în New Jersey, nu a fost încă făcută publică.

Familia sa a transmis un mesaj emoționant în urma pierderii. Ace Frechley i-a avut pe cei dragi aproape în ultimele săptămâni din viață, fiind înconjurat de iubirea lor. Aceștia vor prețui amintirile pe care le au împreună, ce vor dăinui după moarte.

„Suntem complet devastaţi şi îndureraţi. În ultimele sale momente, am fost suficient de norocoşi să-l putem înconjura cu cuvintele, gândurile, rugăciunile şi intenţiile noastre pline de iubire şi de grijă în momentul când a plecat de pe acest pământ. Preţuim toate amintirile dragi pe care ni le-a lăsat, râsul lui, şi îi celebrăm puterea şi bunătatea pe care le-a dăruit semenilor. Durerea dispariţiei lui este de proporţii epice şi mai presus de înţelegerea noastră. Reflectăm la toate realizările lui incredibile, iar amintirea lui Ace va continua să trăiască veşnic”, este comunicatul transmis de familia chitaristului.

După ce a părăsit KISS în 1982 pentru o carieră solo, Ace Frehley s-a întors pentru un turneu al trupei în 1996. Cel mai recent album al său, „10.000 Volts”, a fost lansat în 2024, continuând să consolideze moștenirea sa în muzica rock.

