Tragedie în Italia! Un preot român a murit într-un accident rutier. Acasă îl așteptau patru copii

Tragedie în Italia! Este doliu în comunitatea românilor din Italia, după ce un preot ortodox moare a decedat într-un accident rutier.

O comunitate de români din Italia este în stare de șoc după ce un preot ortodox român și-a pierdut viața în urma unui accident rutier grav. Tragedia s-a petrecut în după-amiaza zilei de sâmbătă, 11 octombrie, în centrul orașului Montefiascone, situat în provincia Viterbo, și a lăsat în urmă durere și emoție printre cei care îl cunoșteau.

Horia Alexandru Grădinaru, în vârstă de 50 de ani, originar din Roma și tată a patru copii, se afla pe trecerea de pietoni atunci când a fost lovit de un autoturism Citroen C3. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a ricoșat în două vehicule parcate în apropiere, un Fiat Tipo și un Volkswagen Polo, oprindu-se abia la aproximativ 50 de metri de locul accidentului.

Preotul a fost găsit în stare critică. A fost transportat rapid la spitalul Santa Rosa din Viterbo, unde medicii au încercat să-i salveze viața. În ciuda tuturor eforturilor, Horia Alexandru Grădinaru a murit.

Preotul se născuse pe 31 august 1976, în Pitești, și era tatăl a trei băieți și o fată. În 2017, odată cu înființarea Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din Roma, cartierul Monte Sacro, Horia Alexandru Grădinaru a fost numit paroh al acesteia, aducând comunității nu doar spiritualitate, ci și sprijin și implicare în diverse activități. În perioada 2019-2025, a ocupat și funcția de consilier în cadrul Administrației Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, fiind responsabil cu Departamentul Educațional, contribuind la dezvoltarea proiectelor pentru tineret și credincioși.