Tatăl Denisei Manelista tună și fulgeră, la peste opt ani de la moartea artistei: ”I-am dat 4.000 €, dar nu a făcut nimic!”

Familia Denisei Răducu acuză că fost lăsată baltă de avocatul care ar fi promis că poate câștiga procesul pentru drepturile de autor ale artistei. Povestea este una veche, de mai bine de 7 ani. Lupta în instanță a fost una lungă și fără niciun rezultat. Apropiații Denisei și-au luat gândul că vor mai vedea vreun ban. Avocatul familiei Denisei este de negăsit, după ce ar fi încasat un onorariu de aproximativ 4.000 de euro. CANCAN.RO are toate detaliile.

După moartea Denisei Manelista, sora sa, în calitate de moștenitoare, și-a revendicat drepturile de autor pentru difuzarea pieselor artistei. Adelina povestea la o emisiune de televiziune că familia ei nu a primit nici măcar un leu de pe urma muncii Denisei. Se întâmpla în urmă cu mai bine de 7 ani. La emisiunea respectivă a participat și cunoscutul avocat Daniel Ionașcu. Acesta s-a oferit să o ajute pe sora Denisei în problema drepturilor de autor.

”Era în perioada când toate televiziunile vorbeau de cazul cu Denisa, că i-au mâncat banii și nici drepturile de autor nu le-am primit. S-a întâmplat ca la un post de televiziune să fie invitați fii-mea, Adelina, și cu ginerele meu, iar acolo să fie și domnul avocat Ionașcu. El le-a spus atunci «Vă ajut eu, pentru că chiar îmi pare rău pentru situație». I-am spus «Bun, ne ajutați, dar să ne spuneți de la început cât costă, să știm și dacă merită să mai facem ceva»”, a povestit, pentru CANCAN.RO, tatăl Denisei, Emilian Răducu.

Așa a ajuns sora Denisei să se lupte în instanță cu Florin Pește și Liviu Dovleac. Cei doi fuseseră impresarii Denisei, dar aveau și relații de rudenie cu aceasta. Florin Pește îi era unchi din partea mamei, iar Liviu Dovleac văr. Florin Pește a lansat-o în muzică pe Denisa Manelista și a ajutat-o să crească, iar apoi Liviu Dovleac s-a ocupat de promovarea ei.

”Ne-au luat la rost, de parcă le-am fi dat în cap”

Familia Denisei a povestit, la acea vreme, că Florin Pește vânduse 25 de piese cântate de Denisa cu 25.000 de euro. Liviu Dovleac era și el acuzat că ar fi fugit cu banii încasați din contractele artistei. Apropiații cântăreței și-au pus mari speranțe în avocatul Daniel Ionașcu, care le-a dat asigurări că șansele de a câștiga procesul sunt foarte mari. Anii au trecut, dar lucrurile nu au mers deloc așa cum spera familia artistei.

”Sunt 7 ani și jumătate de când am demarat procesul. Au tot tras de timp. Domnul avocat Ionașcu nu a făcut absolut nimic. Nici nu se prezenta la termene. Dacă nu putea el să meargă, având cabinet de avocatură, ar fi putut trimite pe altcineva. Dacă știam că este genul ăsta de om, ne vedem de treaba noastră. De-a lungul timpului, i-am dat cam 4.000 de euro”, a mai spus tatăl Denisei.

Deși tatăl Denisei ar fi încercat în repetate rânduri să ia legătura cu avocatul Daniel Ionașcu, pentru a afla detalii despre proces, nu ar fi reușit. Mai mult, când a sunat la cabinetul avocatului, i-ar fi răspuns angajatele acestuia, care nu ar fi fost deloc politicoase la telefon.

”Au răspuns niște fete, care ne-au luat la rost, de parcă le-am fi dat în cap. Nu știu dacă trebuie să procedeze așa fetele alea. Domnul avocat Ionașcu nu răspunde. I-am dat și mesaje și ba este ocupat, ba este plecat din țară, ba este la emisiuni sau nu mai știu ce”, a mai mărturisit Emilian Răducu.

Tatăl Denisei s-a resemnat cu gândul că nu va reuși să mai recupereze nimic din drepturile de autor ale fiicei sale.

”De atunci, nu mai știm absolut nimic”

CANCAN.RO a încercat să-l contacteze pe avocatul Daniel Ionașcu, pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la această situație.

Am sunat în cursul dimineții de marți la cele două numere de telefon făcute publice pe internet. Deși am încercat în repetate rânduri, de fiecare dată telefoanele erau închise. În cursul după-amiezii, unul dintre telefoane a fost deschis, dar nu a răspuns nimeni. Am reîncercat și miercuri, dar tot fără succes, ambele telefoane fiind nou nou închise.

Dosarul privind drepturile de autor ale Denisei Manelista s-a plimbat pe la mai multe instanțe. În anul 2022, a ajuns și la Tribunalul București, unde judecătorii au respins acțiunea. Decizia nu era, însă, una definitivă.

La acea vreme, avocatul i-ar fi spus tatălui Denisei că va face apel, dar acesta din urmă nu ar mai fi primit nicio veste.

”De atunci, nu mai știm absolut nimic”, a încheiat Emilian Răducu.

