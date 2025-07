Parastas restrâns la 8 ani de la moartea Denisei Manelista! Motivul care l-a împins pe tatăl artistei să ia această decizie: “Nu poți să chemi pe cineva care…”

Pe 23 iulie 2017, Denisa Răducu, alias Denisa Manelista, se stingea răpusă de o boală nemiloasă. Tatăl artistei se pregătește să îi facă fiicei sale parastasul de 8 ani. Emilian Răducu va merge la cimitir, apoi va chema acasă câțiva vecini, pentru pomană. El ne- a vorbit despre motivul care l-a condiționat să facă o masă restrânsă. Sora Denisei nu va veni la parastas. CANCAN.RO are toate detaliile.

Denisa Răducu, devenită celebră ca Denisa Manelista, a lăsat multă tristețe în urma ei. S-a stins la doar 27 de ani, când cariera sa era în plină ascensiune. A dus o luptă grea cu o boală cumplită, ciroză hepatică, și a sperat până în ultima clipă că va învinge.

Din păcate, nu a fost să fie așa, iar Denisa a încetat din viață în dimineața zilei de 23 iulie 2017. Din cauza bolii de care suferea, tânăra slăbise enorm și ajunsese să cântărească doar 23 de kilograme.

Ultimele luni din viață și le-a petrecut aproape numai prin spitale. Au trecut 8 ani de când Denisa a plecat într-o lume mai bună. Tatăl ei se pregătește să-i facă parastasul sâmbătă, la Ştefăneşti, comuna natală a Denisei.

Emilian Răducu va merge la biserică și la cimitir, apoi se va ocupa de pomană, pe care o va face acasă la el. Cântăreața își doarme somnul de veci într-un mic cimitir din curtea fostei mănăstiri vâlcene Morunglava. Din motive independente de tatăl Denisei, sâmbătă va fi o pomană restrânsă.

”O să fac la mine acasă pomana, o să chem niște vecini. Nu am făcut la restaurant, pentru că restaurantele sunt ocupate la sfârșit de săptămână, este perioada nunților. Vor fi câteva persoane, pentru că așa mult s-a împuținat lumea pe aici, că nici nu prea mai ai pe cine să chemi. Sunt plecați la muncă. În plus, pomana are și ea rostul ei, nu poți să chemi pe cineva care stă cu băutura în nas și care să înceapă să vorbească cine știe ce”, a spus, pentru CANCAN.RO, Emilian Răducu.