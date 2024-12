Tatăl Denisei Răducu, dezvăluiri sfâșietoare la 7 ani de la moartea artistei: ”Sărăcuța căuta, pe Internet, pe cineva s-o vindece”

Tatăl Denisei Răducu a făcut dezvăluiri sfâșietoare despre ultimele zile din viața regretatei artiste. Ce a mărturisit Emilian Răducu, la aproximativ 7 ani de la moartea manelistei? Ce se întâmplă cu casa ei de vacanță? Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Au trecut mai bine de 7 ani de la moartea Denisei Răducu. Tatăl artistei a oferit detalii neștiute despre ultimele zile din viața ei. Emilian Răducu a adus în discuție problemele grave de sănătate pe care le avea regretata cânăreață. Nimeni nu a putut să o salveze, asta în ciuda faptului că avea o situație financiară bună. Medicii nu mai aveau nicio speranță, iar toate eforturile au fost în zadar.

Denisa Răducu a avut speranță și se informa pe internet despre diagnosticul pe care îl primise din partea specialiștilor. Artista a apelat la cei mai buni medici, însă nimeni nu i-a promis vindecarea. Nu putem să nu aducem în discuție, de asemenea, faptul că tatăl regretatei cântărețe a încercat să o încurajeze în lupta grea cu problemele de sănătate.

„În ultimele ei zile, aveam cu Denisa discuții referitoare la problemele de sănătate. Noi îi ziceam că nu este atât de grav, o mai încurajam, deși medicii ne-au spus că nu au cum s-o ajute. Ea, însă, sărăcuța, tot căuta pe Internet, ca să vadă ce e cu diagnosticul acesta, să găsească pe cineva care s-o vindece. Avea bani, ca să se salveze, zile n-a mai avut! Am ajuns cu Denisa pe la cei mai buni medici, cei mai mari, toți spuneau că vor încerca, dar nimeni nu a zis că o va vindeca. La clinica din Austria, unde am fost, unul dintre cei mai buni medici s-a întâmplat să fie român. Nici el n-a mai putut face nimic”, a declarat Emilian Răducu, pentru Click.ro.