În 2020, chiar în a doua zi a noului an, neglijența unei persoane care a trecut pe la mormântul unde-și doarme somnul de veci Denisa Răducu a provocat un dezastru. Cineva a aprins o candelă pe care a lăsat-o pe cavou, iar o coroniță artificială a luat foc. În scurt timp, construcția s-a transformat într-o adevărată torță: focul a distrus acoperișul, placa turnată peste cavou și inclusiv crucea, care a crăpat. La aproape 5 ani de la incendiu, cavoul din marmură a fost restaurat în întregime. Tatăl Denisei s-a ocupat de lucrări, care au durat un an, nu doar din cauza costurilor mari, dar și a dificultății de a găsi exact aceleași materiale folosite inițial. Astfel încât să nu se observe că mormântul a fost refăcut. CANCAN.ro vă prezintă, în exclusivitate, fotografii cu mormântul solistei, care a fost reconstruit aproape din temelii.

În urmă cu aproape 5 ani, un incendiu a distrus aproape integral cavoul din cimitirul din comuna Ștefănești, județul Vâlcea, unde a fost înhumată, în urmă cu 7 ani, Denisa Răducu. Totul a plecat de la o candelă adusă de o persoană care a trecut pe la mormântul Denisei chiar pe 2 ianuarie 2020. Candela a fost lăsată pe cavou, iar cel mai probabil din cauza vântului, s-a răsturnat și flacăra a ajuns la florile artificiale așezate pe construcția funerară, care au luat foc.

Incendiul s-a extins rapid, astfel că până ca paznicii de la cimitir să-și dea seama ce se întâmplă, o mare parte a cavoului, dar și crucea au fost distruse. Focul a mistuit și fotografiile cu Denisa, dar și jucăriile din pluș, mărțișoarele, iconițele și alte obiecte pe care apropiații, dar și admiratorii artistei i le-au adus de-a lungul timpului la mormânt, în semn de omagiu.

”De la o lumânare sau de la o candelă a luat foc. Cred că mai degrabă de la o candelă, care s-a rostogolit și a fost purtată de vânt. Pentru că lumânarea, dacă bătea vântul, se stingea. Pe mormânt mai erau coronițe artificiale. Și a fost de ajuns… au luat foc. Au fost chemați niște vecini, care s-au dus cu găleți de apă. Când am ajuns, focul era stins deja. După incendiu, am făcut ceva special, unde se pun lumânările, ca să fie riscul mai mic. Dar tot mai găsesc câte o lumânare afară. Am pus și afiș ca să fie mai atenți”, ne-a spus tatăl Denisei, Emilian Răducu.